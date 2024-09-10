重要訊號？鋰電冷卻...寧德時代仍在河南擴廠

大陸鋰電行業正因供給過剩、需求放緩等因素而面臨投資放緩，不過大陸電池一哥寧德時代仍在持續擴張產能。寧德時代9日公告將在河南洛陽投資建設中州時代項目二期，電池年產能60GWh。同時，將繼續推進現有中州時代項目一期項目。業內人士提示，寧德時代未停止產能擴張的腳步，對於動力電池行業而言或許是個重要信號。

綜合界面新聞、中國基金報報導，寧德時代董事長曾毓群此前給出標準，1GWh產能的實際投資為人民幣3億元至5億元。以此測算，新建中州時代項目二期的實際投資需要人民幣180億元至300億元；另外，若以每輛新能源車搭載50KWh電量(50度電)計算，二期項目可配套超120萬輛新能源汽車。

寧德時代此前透露，公司2024年下半年的排產和訂單飽滿，產能利用率預計會進一步提升。

據了解，今年7月，河南洛陽基地一期項目已部分投產，生產寧德時代的明星產品麒麟電池。該產品是寧德時代2022年發布的高端電池品牌，主打電池結構創新，為第三代CTP（Cell To Pack）技術。

上半年，寧德時代的電池產能利用率為65.33%，較去年同期的60.5%有所增長，但遠不及2022年上半年的81.25%。

除新敲定的河南洛陽基地二期項目外，寧德時代年內已先後開工北京和四川的兩座電池工廠。其中，北京電池工廠由寧德時代、小米汽車、北汽集團等合資建設，為寧德時代在華北地區的首座電池工廠。已於今年6月開工，將分兩期建設，計劃2026年投產；四川宜賓的四川時代八期項目於9月底正式開工，建設年產30 GWh的動力電池生產線及其配套設施，項目預計將於2025年12月竣工投產。

中國能源報此前報導，據CNESA全球儲能數據庫的統計數據，3月大陸全國共有26家企業公開了電池項目規劃，總產能超過233.53GWh，投資額超人民幣987.16億元，較上期減4.68%。在業內人士看來，當前鋰電行業已步入「冷卻期」。