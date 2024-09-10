阿里巴巴蔡崇信傳最新投資：法國勃根地葡萄酒莊園

阿里巴巴集團共同創辦人兼董事局主席蔡崇信加入多位億萬富豪的行列，投資著名的法國葡萄莊園，這也凸顯他是一位醉心於紅酒的收藏家。

彭博資訊引述知情人士說法報導，60歲的蔡崇信參與了一個收購勃根地葡萄莊園的財團。財團的合夥人包含蔡崇信的藍池資本（Blue Pool Capital）家族辦公室的執行長維斯伯格（Oliver Weisberg）。由於相關資訊未公開，知情人士要求不具名。

蔡崇信和維斯伯格的代表都不願回應置評請求。

蔡崇信出手投資法國葡萄園，讓他加入一票投資這塊領域的超富紅酒投資人行列，包括精品巨擘LVMH老闆阿諾特（ Bernard Arnault）、布伊格（Bouygues）、梭達（Dassault）、佩羅多（Perrodo）、皮諾（Pinault）與羅斯柴爾德（Rothschild）家族的行列。這些家族掌握法國重要企業領域，並且在事業帝國擴張之際大買莊園。

彭博的報導說，蔡崇信取得持有的地產並不自行生產紅酒，但坐落於勃根地最精華地區。公司文件顯示，這塊地位於夜丘地區（Côte de Nuits ），當地擁有「勃根地的香榭麗舍」封號，此處所產許多紅酒有「特級園」（Grand Cru）產區標誌，一瓶零售價可達數百美元。

LVMH旗下的隆布萊園（Clos des Lambrays）以及皮諾家族旗下的大德莊園（Clos de Tart）都在夜丘。精品巨擘開雲集團老闆皮諾（ Francois Pinault ）是在2017年以據報導的2.2億歐元（2.43億美元）擊敗阿里巴巴集團另一位共同創辦人馬雲，取得大德莊園的控制權。

目前不清楚蔡崇信的財團在當地莊園的總投資額規模。土地註冊資料顯示，其中一塊在2021年出售的土地當時價格約1,800萬歐元。

根據彭博億萬富豪指數，出生在台灣的加拿大公民蔡崇信資產淨值約69億美元，部分來自在阿里巴巴的1.4%持股。透過藍池資本，蔡崇信將財富分散投資於葡萄牙與紐約億萬富豪街的豪宅。蔡崇信也資助製片商Ink Factory，並且控制布魯克林籃網、紐約自由人籃球隊以及紐約體育賽場巴克萊中心（Barclays Center）。

蔡崇信在2020年以知名品牌葡萄酒感謝籃網粉絲。他和維斯伯格也是2019年紀錄片 L'Ame du Vin（紅酒之魂）的製作人之一，該片描述他們所投資的葡萄酒莊園。在今年巴黎奧運前夕，蔡崇信也是法國總統馬克宏在愛麗舍宮設午宴款待的企業主管之一。