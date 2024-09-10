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渝台周開幕 海協會長：為台企拓展大陸內銷創更好條件

聯合報／ 特派記者陳宥菘／重慶即時報導
兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍10日出席第十六屆「重慶台灣周」開幕式並致詞。記者陳宥菘／攝影
兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍10日出席第十六屆「重慶台灣周」開幕式並致詞。記者陳宥菘／攝影

大陸海協會長張志軍10日在第十六屆「重慶台灣周」開幕式致詞表示，大陸將持續完善增進台胞福祉的政策和制度，為台企拓展大陸內銷市場和參與國家重大發展戰略創造更有利條件。他並提到，台獨與發展背道而馳，希望大家堅持「體現一個中國原則的九二共識」，旗幟鮮明反對台獨和外部勢力干涉。

張志軍指出，今年上半年，大陸新設台商投資企業數年增9.2%，兩岸貿易額年增7.6%，兩岸人員往來年增99.5%。由此可見，廣大台商台胞台青對大陸發展充滿信心，大陸作為台商台企投資興業、做大做強的最佳選擇更加突出，兩岸融合發展的大勢不可阻擋。

張志軍表示，將認真貫徹落實黨中央對台工作決策部署，堅持以人民為中心的發展思想，持續完善增進台胞福祉的政策和制度，為台企拓展大陸內銷市場和參與國家重大發展戰略創造更有利條件，助力台胞台企融入新發展格局。

就兩岸關係，張志軍強調，和平才能發展，安居才可樂業。他批評「民進黨當局」頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，煽動兩岸對立對抗，阻礙兩岸人民往來，阻撓台商投資大陸，損害同胞福祉。」

他並重申，台獨與和平水火不容，與發展背道而馳，希望大家從民族大義、台灣前途和同胞福祉出發，堅持「體現一個中國原則的九二共識」，旗幟鮮明反對台獨和外部勢力干涉，積極參與兩岸交流合作。

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍致詞表示，為兩岸同胞謀福祉一直是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。希望兩岸企業家觀大勢、知大局、明大義、應民心，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定守護中華民族共同家園。

郭金龍說，相信隨著全面深化改革和中國式現代化的不斷推進，大陸經濟將持續展現出巨大活力與光明前景。希望兩岸企業家堅定發展信心，聚焦優勢領域，賦能傳統產業，積極融入大陸統一大市場建設。

郭金龍表示，兩岸經貿合作具有強大的內生動力和韌勁，符合市場經濟規律，符合兩岸同胞需要。他並向台商台企喊話繼續深耕大陸，堅決抵制「脫鉤斷鏈」圖謀，找準自身定位，扎根內需市場，強化兩岸經貿聯結，激發更大動力活力。

2024第十六屆「重慶台灣周」9月9日至13日登場，本屆活動以「共享新機遇　共創好未來」為主題，10日上午的開幕式，台灣嘉賓包含國民黨副主席夏立言、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、大陸全國台企聯會長李政宏、台灣商總理事長許舒博、台灣電電公會理事長李詩欽等；大陸方面則有海協會長張志軍、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍等出席。

大陸海協會長張志軍10日在第十六屆「重慶台灣周」開幕式致詞表示，大陸將持續完善增進台胞福祉的政策和制度，為台企拓展大陸內銷市場和參與國家重大發展戰略創造更有利條件。記者陳宥菘／攝影
大陸海協會長張志軍10日在第十六屆「重慶台灣周」開幕式致詞表示，大陸將持續完善增進台胞福祉的政策和制度，為台企拓展大陸內銷市場和參與國家重大發展戰略創造更有利條件。記者陳宥菘／攝影

台商 台獨 張志軍

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