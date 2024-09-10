陸8月出口增8.7% 但內需疲弱進口僅增0.5%不如預期

大陸海關總署10日公布8月大陸貿易數據顯示，按美元計，出口年增8.7%，優於市場預期的6.6%，並創下17個月來新高；進口增長0.5%，遜於預期的升2.5%，貿易順差910.2億美元。分析稱，出口因海外經濟較穩健表現尚可，進口遜於預期主因是大陸內需偏弱。

今年前八個月，按美元計價，大陸進出口總值4.02兆美元，增長3.7%。其中，出口2.31兆美元，增長4.6%；進口1.71兆美元，增長2.5%；貿易順差6,085億美元，擴大11.2%。

在貿易夥伴部分，前八個月，按人民幣計，東協為中國第一大交易夥伴，與東協貿易總值為4.5兆元，增長10%。其中，對東協出口年增長13.1%；自東協進口1.81兆元，增長5.7%。

歐盟與美國則分別為中國大陸第二、第三大貿易夥伴，前八個月與歐盟貿易總值為人民幣3.72兆元，增長1.1%，其中對歐盟出口年增2.9%，自歐盟進口年減2.1%；與美國貿易總值為3.15兆元，增長4.4%。其中，對美國出口增長5%；自美國進口增長2.3%。

從出口貿易產品類別看，前八個月，按人民幣計，大陸出口機電產品9.72兆元，增長8.8%，佔出口總值的59.1%，為出口最主要產品。其中，自動數據處理設備及其零組件增長11.6%；集成電路增長24.8%；汽車增長22.2%；手機增長0.5%。

在進口產品部分，進口機電產品金額增長10.4%。其中，集成電路金額增長14%；汽車進口金額減少6.6%。另外，包括鐵礦砂、原油與天然氣等進口數量分別增長5.2%、減少3.1%與增加12.3%。

從企業類別看，前八個月，按人民幣計，民營企業進出口15.7兆元，增長10.5%，佔陸外貿總值的55.1%，仍為外貿主力，比去年同期提升2.3個百分點；外商投資企業進出口8.4兆元，增長1.5%，佔陸外貿總值的29.4%；國有企業進出口4.37兆元，下降0.1%，佔陸外貿總值的15.3%。