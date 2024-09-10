內需疲軟 陸8月進口年增僅0.5%
大陸海關總署周二公布，中國大陸8月出口總值達3,086.5億美元，較去年同期成長8.7%；進口總值2,176.3億美元，年增率僅0.5%。這使得大陸8月貿易順差達到910.2億美元。
按美元計，大陸7月出口成長7.0%，進口成長7.2%。與7月相比，8月進口明顯轉弱。
今年前八個月，大陸進出口總值4.02兆美元，增長3.7%。其中，出口2.31兆美元，增長4.6%；進口1.71兆美元，增長2.5%；貿易順差6,084.9億美元，擴大11.2%。
大陸海關總署表示，按人民幣計，今年前八個月，東協仍為中國第一大貿易夥伴，與東協的貿易總值占中國外貿總值的15.7%；歐盟則為中國第二大貿易夥伴，占13%。
在出口產品部分，集成電路出口額成長24.8%，汽車出口額增長22.2%，表現較為強勁。另，今年前八個月，大陸原油進口 3.67億噸，減少3.1%。
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