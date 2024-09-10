陸首款猴痘疫苗 獲官方批准臨床試驗

據中國生物微信公眾號發布消息稱，國藥集團中國生物上海生物製品研究所自主研發的MVA株猴痘減毒活疫苗9日獲得大陸國家藥品監督管理局簽發的臨床試驗通知書，為大陸首款獲批臨床的猴痘疫苗。

這次獲批臨床的猴痘減毒疫苗是基於複製缺陷型痘苗病毒MVA株開發，該疫苗株的安全性、有效性已得到充分的臨床數據論證。

據了解，疫苗採用成熟的細胞工廠生產工藝，工藝穩定，質量可靠。經臨床前研究證明安全性良好，可在非人靈長類模型中產生針對猴痘病毒攻擊的良好免疫保護。

自2022年猴痘（台灣後改稱M痘）疫情爆發以來，已在全球121個國家和地區發現超10萬例確診病例和226例死亡病例。截至2024年7月底，大陸以及港、澳、台地區已先後報告確診病例2,567例。

近期，非洲地區發現致病性更強和致死率更高的分支Ib新變異株，導致非洲地區出現新一輪的快速傳播，目前已擴散至歐洲和東南亞地區。世界衛生組織於8月14日第二次緊急宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。

鄰近台灣的菲律賓近期已發現多起猴痘病例。菲律賓衛生部9月1日表示，該國又發現3例新增猴痘病例，目前活躍病例總數達到8例。為此，中國駐菲律賓使館早前提醒在菲中國公民提高防範意識，加強個人防護，不前往易感場所，一旦出現疑似癥狀請及時就醫，積極診斷和治療。

猴痘疫情爆發以後，美國、加拿大、歐盟、日本、俄羅斯等國家和地區先後批准猴痘疫苗上市使用。近期，世界衛生組織也呼籲全球加快猴痘疫苗研發與量產工作。相較於已有猴痘疫苗上市的國家，大陸尚無猴痘疫苗獲批上市。

目前大陸國內在研的猴痘疫苗和治療藥物，除國藥集團中國生物北京生物製品研究所的複製缺陷型猴痘疫苗，還有歌禮藥業的口服小分子藥ASC10等，但目前均還未上市。