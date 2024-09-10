財務狀況未有轉機 碧桂園以房抵18億元債務

深陷債務風暴的大陸知名房企碧桂園近期「以房抵債」，帝歐家居9日晚間發布公告稱，全資子公司歐神諾與碧桂園相關方簽署協議，受讓後者持有的三項不動產，以其對碧桂園的4.23億元（約合新台幣18億元）債權支付。代表在現金流緊張下，碧桂園對其供應商以房抵債。業內人士認為，該舉或對其他供應商有借鑑意義。

帝歐家居全資子公司歐神諾與碧桂園地產集團、碧榮投資簽訂了《債務免除協議》。協議指出，歐神諾將通過受讓碧榮投資持有的碧浦置業100%的股權及債權的方式，取得碧浦置業持有的三項不動產。交易價款將等額衝抵歐神諾應收帳款4.23億元，交易對方以非現金資產抵償公司債務。

帝歐家居表示，公司與部分房地產客戶的合作亦出現了部分應收帳款回款進度放緩、資金回籠乏力的情況，且面臨較大的回款風險。為減少業務回款的不確定性風險，降低應收帳款的壞帳損失風險，公司主動溝通協調工程客戶積極開展應收帳款的催收和抵債工作，並在大陸全國範圍內盡可能獲取合適資產抵償債務。

帝歐家居表示，公司與碧桂園目前初步達成的抵債安排是公司上下各部門與外部多方積極協調，反覆溝通，審慎決策才得以實現的結果。

有觀點認為，碧桂園此舉意味著財務狀況不容樂觀，仍深陷資金鏈困局，對於房地產行業生態乃至整個供應鏈穩定性等問題值得探究。

因多次財報延遲發布，碧桂園最新的財務數據僅截至2023年6月。截至2023年6月末，碧桂園現金及現金等價物為人民幣1,011億元，總負債為1.4兆元。

此前，面對碧桂園債務風險暴露，有關聯供應商提到工抵房字眼，比如蒙娜麗莎、惠達衛浴均提到工抵房。