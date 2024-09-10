華為首款三折機預購破300萬 新機價黃牛恐炒至逾40萬元

蘋果新品發布會台北時間10日凌晨落幕後，大陸科技巨頭華為緊接著將於10日下午發布全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN。華為Mate XT於7日中午12時08分開放預約後，儘管官方尚未公布售價，但大陸民眾反映熱烈，目前華為商城預約人數已突破300萬。有分析稱，華為新機價格恐將炒至人民幣10萬元（約新台幣43萬元）。

華為這款備受矚目的新機型將在10日正式發布，並定於20日上午10時08分正式發售。華為消費者業務CEO余承東將之譽為「別人想到但做不到的劃時代產品」，將彰顯華為在智慧型手機領域的創新實力和顛覆性設計。

華為三折機訊息一發布馬上引起線上線下瘋搶，線下華為旗艦店門口，消費者排起了長隊預訂。

雖然華為官方未有該手機正式報價，但部分二手平台的黃牛已經蠢蠢欲動。截至發稿，在大陸得物平台，華為Mate XT非凡大師玄黑色16GB+1TB的型號預售價格已經高達人民幣6萬8,999元。在閒魚、轉轉等二手交易平台，大量代拍也表示正在接單。

因商用三折疊手機在市場上有稀缺性，華為三折疊手機被稱為「電子茅台」、「理財產品」。有業內人士分析，隨著市場需求的釋放和炒作情緒的發酵，上市後黃牛可能會將其炒至一支人民幣10萬元。

事實上，華為在2019年發布首款折疊屏手機Mate X，當時售價人民幣1萬6,999元，當時也曾被炒作至逾人民幣10萬元左右的天價。

據此前華為官方釋出訊息與陸媒報導，Mate XT非凡大師採用獨特的八邊形鏡頭模組，機身背殼則選用了質感細膩的素皮材質。且其三折疊設計採用了內折加外折的雙鉸鏈結構，展開後屏幕尺寸可達到約10英吋，且在三折狀態下的纖薄設計，預計展開後的厚度不超過5mm。