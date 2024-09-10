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傳陸版i16無新AI功能 預期大陸果粉將湧入香港搶機

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
外傳iPhone 16在大陸地區不支持AI功能，而香港版本不受影響，港媒引述業內人士分析稱，這勢必掀起大陸果粉赴港買機潮。（記者黃筱晴／攝影）
外傳iPhone 16在大陸地區不支持AI功能，而香港版本不受影響，港媒引述業內人士分析稱，這勢必掀起大陸果粉赴港買機潮。（記者黃筱晴／攝影）

蘋果新機iPhone 16（以下簡稱i16）於10日凌晨正式發布，外界關注AI新功能Apple Intelligence會否應用在i16上。有消息傳出，大陸蘋果用戶可能與AI功能無緣，大陸版本AI功能會鎖住，但香港版本不受影響。星島日報引述業內人士說法稱，若消息屬實，相信會吸引一些追科技的大陸客赴港買手機，隨時掀起炒機潮。

蘋果新品來了

有消息人士稱，受中美關係緊張影響，今年蘋果新機i16一些功能大陸用戶可能無法使用，包括全球「果粉」熱切期待的AI新功能Apple Intelligence。

業內人士指出，蘋果AI內置ChatGPT，這類高智能技術產品在大陸地區發售，現在可能較敏感，所以大陸版i16或未有此新功能，蘋果中國網頁也不見相關介紹，而在香港蘋果的網頁，則有提及Apple Intelligence的內容。

雖然有訊息指出，Apple總裁庫克（Tim Cook）希望能在大陸推出AI功能，且正與大陸監管機構協商，不過業內人士認為關鍵要看美國政府是否開綠燈。

也有業界指出，港版i16的AI功能可能較「原汁原味」，已有大陸熟客洽購，因此有備貨打算，預計新機會有一定炒作，但「水位」難預計。

事實上，蘋果在WWDC24發布Apple Intelligence時，因只支持英文，便有許多聲浪擔憂i16系列無法在大陸支持AI功能。當時大陸也有消息傳出，蘋果正在跟大陸AI公司包括百度、阿里巴巴與百川智能等廠商溝通，不過還未有達成協議的消息發布。

溝通 陸客 香港

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