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陸家電大廠美的籌資近35億美元 港股3年來最大IPO

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
分析認為，如果港股整體上落市格局未變的話，美的集團大規模在港上市也難以讓港股IPO市場回暖。（路透）
分析認為，如果港股整體上落市格局未變的話，美的集團大規模在港上市也難以讓港股IPO市場回暖。（路透）

大陸知名家電巨頭美的集團日前公告稱計劃發售4.92億股H股在港上市，集資最多近35億美元，或將成為今年港股最大IPO案，並可望成為港股三年多來集資額最大的IPO。但分析認為，以港股當前基本格局，單一大型新股未必能帶動香港IPO市場回暖。

據了解，美的H股招股價在港幣52元至54.8元間，較上周五A股最多折讓約21%至25%，預期17日上市，每手入場費港幣5,535元。美的此次共引入18名基石投資者，包括中遠海控和比亞迪等，認購額共12.6億美元，禁售期6個月。

美的是自京東物流2021年5月上市以來，港股集資額最大IPO，也是自2022年4月中海油回A股上市集資約50億美元以來規模最大的中資企業。美的之後，預期還將有大型新股陸續赴港上市，包括大陸快遞巨頭順豐控股等。

明報報導，大華繼顯（香港）執行董事梁偉源認為，當前市況不好，相信美的可以成功上市，但可能要以下限定價，較A股折讓近25%才有吸引力。但如果港股整體格局未變，IPO也不會因單一新股上市熱鬧起來。

四大會計師行的普華永道、德勤、畢馬威，月前展望下半年新股市場表現時均調低對香港今年全年IPO集資額預測，由原先同預期港幣1,000億元分別下調至介乎600億至800億元；安永則維持全年集資500億元的預測不變。

IPO 港股 香港

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