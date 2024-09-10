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全球20大城市顛覆性指數 陸4城入榜

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2024浦江創新論壇9月7日至10日在上海舉辦。根據8日在論壇上發布的「2024理想之城—基於顛覆性指數的全球科技創新中心城市研究」報告：舊金山、波士頓、首爾、多倫多和紐約是全球20座主要城市中最具科技創新顛覆性的前五位城市；深圳位居第8位，香港排名第11位，上海、北京分別排名第14位、第15位。

中新社報導，顛覆性指數是近年來國際學者基於科技創新深層網絡結構提出的分析指標。其基礎原理是通過科技成果引文和被引之間的關聯分析，判斷該成果在整體知識體系中對比其更早研究的替代程度，從而有效識別該成果是否對所在領域的技術范式和發展路徑帶來了開創性和顛覆性影響。

上海市科學學研究所在自然科研智訊（Nature Research Intelligence）提供的大數據支持下，調查形成上述報告。 　　

此次報告全面調查了10年內來自世界20座科技創新中心城市的8大學科領域26萬篇焦點論文以及超過4000萬篇關聯引文數據，對各大城市顛覆性創新水平和特徵進行了系統分析。 　　

報告顯示，與科研成果數量和質量上取得的顯著進步相比，中國城市在科技創新的顛覆性方面表現仍然相對較弱。

新興的亞太地區科創中心城市中，首爾、新加坡在創新顛覆性方面有較出色的表現；特別是首爾，其顛覆性指數排名進入全球20座主要城市的前三。

上海 指數 首爾

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