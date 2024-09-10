網絡安全博覽會 安全GPT亮相

2024年國家網絡安全宣傳周8日開幕，同期舉辦的網絡安全博覽會于前一日在廣州開幕。該博覽會參展面積達1萬平方米，設置網絡安全重要行業應用專區、創新成果專區、互動體驗專區等展區。

中新社報導，深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等八個地市以及香港、澳門兩個特別行政區在網絡安全博覽會設置展區，展示各地網絡安全工作的新成效。

中國建設銀行、三大電信運營商、南方電網、華為等多家參展企業通過實物展示、視頻呈現、人機交互等方式，全面展示網絡安全領域重大成就、前沿技術、最新成果。

中國聯通攜網絡空間安全態勢感知平台、電信網絡詐騙治理平台等一系列創新產品精彩亮相，涵蓋雲網安全、應用安全、業務安全、AI+安全、產業生態和廣東專區等安全業務。

中國南方電網集團研發出機器狗「吠雲」，搭載雙光雲台、低功耗相機，融合智能識別、多機協同、數字孿生、巡檢監控等十大創新技術，已在東莞220kV掌洲站投入使用，實現了智能設備巡視覆蓋率達100%，減少人工巡維工作量超80%。

博覽會展出的網絡安全技術瞄準前沿領域和熱點領域。中國移動展台人員介紹，其展示的「AI換臉與實時鑒偽」技術，可對偽造AI換臉技術進行識別，適用視頻會議、視頻通話等場景。中國電信展出「雲獵—無人機偵測反制系統」專注於無線電感知與目標定位，包括無人機探測定位與反制。

AI安全大模型的引入，為網絡安全領域的快速發展注入了新的動能。深信服科技展出了國內第一款安全垂直領域大模型—安全GPT，是首個通過深度合成算法備案的安全大模型。華為推出星河AI網絡安全大模型，該模型集成億萬級網絡安全語料分析結果與上千名網絡安全專家經驗。

博覽會現場還舉辦了網絡安全產品和服務供需洽談會，廣泛收集網絡安全行業需求，通過產品和服務發布、現場接洽簽約等方式促成供需雙方融通合作，服務經濟高質量發展。