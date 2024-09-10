陸科創評價 北滬粵前3

作為2024浦江創新論壇成果發布之一，中國科學技術發展戰略研究院8日發布的「中國區域科技創新評價報告2024」顯示，2024年中國全國綜合科技創新水平指數得分為78.43分，比上年提高1.30分，科技活動投入和產出指數顯著提高，科技促進經濟社會發展水平持續提升。其中，北京、上海、廣東、江蘇、天津和浙江6省市綜合科技創新水平領先全國。

中新社報導，根據綜合科技創新水平指數，「中國區域科技創新評價報告2024」將大陸全國31個地區劃分為三類：第一梯隊為綜合科技創新水平指數值高於全國平均水平的地區，包括北京、上海、廣東、江蘇、天津和浙江，均屬於東部發達地區。

第二梯隊為綜合科技創新水平指數值低於全國平均水平，但高於50分的地區，包括重慶、湖北、安徽、陝西、四川、山東、湖南、福建、遼寧、江西、河南、吉林、河北、黑龍江、寧夏、廣西、甘肅、貴州和海南。

第三梯隊為綜合科技創新水平指數值在50分以下的地區，包括山西、雲南、內蒙古、青海、新疆和西藏。

「中國區域科技創新評價報告2024」數據還體現出多個特點，包括區域科技創新水平進一步提升、京津冀協同創新不斷向縱深推進、長三角科技創新共同體建設再提速、粵港澳大灣區建設成效明顯、長江經濟帶創新效能進一步顯現、黃河流域省區科技創新發展條件持續改善等。

其中，2024年是京津冀協同發展戰略實施第十年，十年來，京津冀協同創新驅動持續發力。

粵港澳大灣區建設方面，廣東把粵港澳大灣區建設作為深化改革開放的大機遇，擺在重中之重。