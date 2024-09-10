福建簽50項目 引資1100億

在廈門舉行的第24屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）上，福建省重大項目集中簽約儀式8日舉行，該省集中簽約項目50個，計畫投資1100.4億元（人民幣，下同）。其中有2項是台灣地區的企業所投資。

中新社報導，投洽會是中國最重要的以國際投資為主題的展會。從此次集中簽約的項目類別看，外商投資項目21個、計畫投資390億元，央企投資項目11個、計畫投資205.6億元，民企投資項目15個、計畫投資339億元。從產業投向看，製造業項目35個、計畫投資788.6億元，服務業項目15個、計畫投資311.8億元，涵蓋電子信息、先進裝備製造、石油化工、現代紡織服裝、新能源、新材料、現代服務業等領域。

尤為引人關注的是，當天集中簽約的項目中，香港地區投資項目13個，台灣地區投資項目2個。

作為投洽會舉辦地的廈門，積極用好投洽會客商資源和主場優勢，簽約重大項目13個，投資額353億元，投資額連續三屆實現增長，簽約項目數、簽約項目總投資額連續三屆位居福建首位。其中，中國運動鞋服裝行業知名企業安踏集團，選址廈門兩岸金融中心湖裡片區，計畫投資40億元建設廈門安踏體育公園，將創造集營運辦公、創新研發、體育文化體驗於一體的全新產業發展形態。

福建省商務廳相關負責人表示，這些重大項目的簽約，在擴大有效投資的同時，也將為福建加快建設現代化產業體系、推動新質生產力發展提供有力支撐，為新福建建設注入新動能、增添新活力。