投洽會廈門開幕 近70國來參展

第24屆中國國際投資貿易洽談會8日上午在福建廈門開幕，大會以「投資鏈接世界」為主題，展覽總面積12萬平方米，共有119個國家和地區的客商參會參展，其中「一帶一路」共建國家約占八成。

新華社報導，商務部投資促進事務局副局長于廣生表示，本屆投洽會的投資促進館吸引了近70個國家、地區和國際組織，31個省（區、市）、新疆生產建設兵團及8個投資熱點城市設展。產業創新發展館聚焦數字經濟、新能源、綠色創新等領域，並首次設置供應鏈創新展區。項目資本對接館將密集舉辦80多場形式多樣的對接和路演活動。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席開幕式並致辭表示，投洽會作為以雙向投資促進開放合作的重要平台，國際化、專業化、品牌化不斷提升。投洽會的發展歷程，就是中國持續擴大對外開放的生動寫照。新時代新征程上，開創中國式現代化建設新局面，必須堅持對外開放基本國策，堅持以改革促開放、以開放促改革，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。

何立峰表示，中國推動高質量發展、加快發展新質生產力，推進高水平對外開放，將為外資企業創造更廣闊的市場空間、營造更好的營商環境。

希望外資企業當好參與中國高質量發展的實踐者、深化中國和世界各國友好合作的推動者、向世界宣介真實的改革開放中國的促進者，從中尋找更多商機、實現更好發展。

當日在「2024國際投資論壇」上發布「中國雙向投資報告2024」。報告認為，面對複雜嚴峻的國際環境和全球跨境投資下滑的不利影響，中國堅持更大力度吸引和利用外資，2023年成為全球第二大外資流入國，對外直接投資居全球第三位，雙向投資量穩質升、亮點突出。

報告指出，吸引外資方面，中國正推出更大力度的吸引外資政策，開放合作吸引力不斷增強。2023年，中國實際利用外資約1633億元美元，為歷史第三高；對外投資方面，中國對外投資政策正逐步健全完善，對外投資合作平穩健康發展。2023年，中國全行業對外直接投資金額達1478.5億美元，對外投資大國地位進一步穩固。