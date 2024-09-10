4大逆風 日商續減對陸投資

愈來愈多日本企業撤離中國大陸市場，逆轉過去大舉投資中國的局面，反映出大陸薪資成本增加、產品價格下滑、以及地緣政治緊張等因素影響，而且中國大陸經濟惡化，使日企沒賺頭。

日企對大陸與香港的淨直接投資，過去兩年持續減少，今年也沒有改善的跡象。最近的調查發現，近半數在大陸的日商表示，今年不準備再投入更多資金，甚至計畫削減投資。受訪日商提到面臨的最大問題，包括薪資調漲、產品價格下滑和地緣政治。

日本製鐵七月宣布，退出在大陸的合資事業。三菱汽車則是在去年便已終止在大陸的營運，因為當地車市快速向電動車轉型，三菱在當地的銷售大跌。

倫敦國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）地緣經濟暨策略主任瓦德說，「現在已經過了日本對中國經濟投入的高峰期」，當前碰到的障礙有美中科技角力戰、台海緊張升高等，日商態度的轉變，「地緣政治是重大因素」。

過去四十多年來，日中經貿關係雖因歷史糾葛或突發事故，發生緊張紛爭，但都「政治冷，商業熱」，日商實際上仍繼續增加對中國大陸的投資，然而最近已逐漸斷開以往緊密的連結。

日中貿易熱度也冷卻。去年大陸占日本出口比率不到百分之十八，是二○一五年以來最低水準。去年美國更一舉超越大陸，成為日本最大的出口市場。

大陸經濟惡化，也是缺乏吸引力的原因。以小松製造所為例，這家重型機械設備商在大陸的銷售因當地經濟放緩一落千丈。上個會計年度在大陸營建和礦業設備營收，與二○一九年的高峰相比銳減百分之五十七，然而同期全球營收成長近百分之四十六。

日本外務省統計，去年在大陸約有三點一萬家日本公司，較二○二○年少了百分之十。同期間約有四千家日商到大陸以外的其他地方設立據點。