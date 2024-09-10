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阿里巴巴納入港股通 今日生效

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴。 美聯社
阿里巴巴。 美聯社

上交所、深交所昨（9）日發布公告稱，阿里巴巴正式獲納入港股通，於2024年9月10日起生效。此前，分析普遍認為納入港股通的阿里有望迎來資金活水。

滬深交易所通知顯示，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整，港股通標的名單發生調整，調入阿里巴巴、知行汽車科技、順豐同城、恒隆集團、茶百道、老舖黃金、陽光保險等33檔股票；與此同時，調出呷哺呷哺、寶龍地產、世茂集團、遠洋集團、世茂集團、旭輝控股、華南城、雅居樂集團、檸萌影視等33檔股票。

恒生指數公司4日發布公告稱，恒生港股通指數等多只指數將新增快速納入規則。按照調整後的規則，如果有證券因從第二上市轉換為主要或雙重主要上市，而符合南向互聯互通交易資格，恒生指數有限公司將對該證券進行快速納入檢討。當時外界認為阿里有望首家受益。

阿里巴巴在8月28日公告稱，該公司在香港聯交所第二上市地位已經變更為主要上市地位。阿里巴巴現為港交所、紐交所雙重主要上市公司。

第一財經引述港股分析人士說法稱，快速納入相關指數，通常能吸引更多專注於該指數投資的資金流入，為個股帶來溢價效應。

長遠來看，納入港股通之後，個股有望吸引南向資金流入，提升流動性。

指數 港股 黃金

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