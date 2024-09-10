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榮耀：AI手機進入自駕時代

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸手機品牌榮耀日前在歐洲消費電子展上發表名為「AI Agent」的跨應用開放生態智慧體。榮耀CEO趙明表示，AI Agent將讓手機進入自動駕駛時代，他並展示該功能自動訂飲料、規劃旅遊行程甚至訂機票。

趙明表示，AI Agent具備「自然語義理解和計算機視覺」、「用戶行為習慣學習及場景環境感知」、「意圖識別及決策」，以及「應用內及跨應用操作」等四項能力。基於對用戶習慣的了解以及當前使用場景的環境感知，能夠理解用戶需求並迅速做出響應，執行、調取手機各類資源並滿足用戶需求。

相較於傳統智慧語音助手，AI Agent可以自動學習並識別手機頁面上的不同操作，且最大特色是能夠調動第三方應用。界面新聞報導，榮耀現場展示相關功能：通過語音指令激活智能體，可實現一鍵關閉自動續費、一鍵點飲品、一鍵旅行規劃與訂票等功能。

榮耀將端側AI架構定義為四層：第一層AI能跨系統融合、第二層AI重構操作系統、第三層AI在端側的應用和第四層AI的端雲協同。趙明認為，類似一鍵消除這樣的功能屬於第三層和第四層，這應該是應用開發者的工作，不能稱之為端側AI，硬體廠商應該將更多資源投入到一、二層，發揮自身優勢，搭建平台級AI。

蘋果和華為的端側AI思路與之類似，但趙明認為，榮耀與蘋果最大的不同之處是，蘋果更側重於封閉生態系統的優化，而榮耀則更強調開放生態。

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