美的在港IPO 籌資千億元

大陸知名家電製造商美的集團昨（9）日宣布全球發售計畫，將於9日至12日招股，擬全球發售4.92億股H股，將於17日在港交所開始交易。其基石投資人陣容堅強，比亞迪、中遠海運都在列，該公司計劃在香港進行IPO預計籌集資金最高近270億港元（約新台幣1,080億元），有望成為今年香港規模最大的IPO案。

美的集團若成功登陸港交所，將成繼海爾之後第二個「A+H」上市的白色家電巨頭。除了對美的集團自身是重要里程碑，也可能對整個家電行業產生積極的影響。

美的集團小檔案

值得注意的是，美的集團此次IPO基石投資人陣容強大。該集團基石投資者按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份，總金額約為12.56億美元。基石投資者包括中遠海運（香港）、UBS AM（Singapore）、國調基金二期、Golden Link（比亞迪的全資子公司比亞迪（香港）全資擁有）、Splendor Achieve Limited等。

美的集團在去年8月首次宣布赴港交所二次上市，緊接著當年10月便向港交所提交上市申請書；美的集團在今年4月向港交所二次遞交更新的發行申請，並在港交所網站刊登發行更新申請資料；7月，美的集團公告收到相關備案通知書，公司擬發行不超過6.51億股境外上市普通股並在港交所上市。從時程來看，美的集團從宣布赴港上市至今歷時一年。

美的集團稱此次赴港上市並非因為「缺錢」。美的相關負責人此前表示，去港股不是為了募集資金，赴港上市最根本的原因是港股具備突破性、便利性和快速性。

招股書顯示，按2023年銷量及收入計，美的集團是全球最大的家電企業，按銷量計市場占有率為7.9%。按銷量計，2023年公司在家用空調、洗衣機、冰箱、廚電及其他家電領域均躋身全球前三名，市占率分別為23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。

港交所公開信息顯示，2024年上半年共25家公司完成IPO進程，募資金額最高的茶百道為25.86億港元。