快訊

蘋果新品懶人包／7大新品一次看！iPhone 16「快到沒對手」、AirPods全系列更新、手錶史上最大

看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

美的在港IPO 籌資千億元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸知名家電製造商美的集團。 路透
大陸知名家電製造商美的集團。 路透

大陸知名家電製造商美的集團昨（9）日宣布全球發售計畫，將於9日至12日招股，擬全球發售4.92億股H股，將於17日在港交所開始交易。其基石投資人陣容堅強，比亞迪、中遠海運都在列，該公司計劃在香港進行IPO預計籌集資金最高近270億港元（約新台幣1,080億元），有望成為今年香港規模最大的IPO案。

美的集團若成功登陸港交所，將成繼海爾之後第二個「A+H」上市的白色家電巨頭。除了對美的集團自身是重要里程碑，也可能對整個家電行業產生積極的影響。

美的集團小檔案
美的集團小檔案

值得注意的是，美的集團此次IPO基石投資人陣容強大。該集團基石投資者按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份，總金額約為12.56億美元。基石投資者包括中遠海運（香港）、UBS AM（Singapore）、國調基金二期、Golden Link（比亞迪的全資子公司比亞迪（香港）全資擁有）、Splendor Achieve Limited等。

美的集團在去年8月首次宣布赴港交所二次上市，緊接著當年10月便向港交所提交上市申請書；美的集團在今年4月向港交所二次遞交更新的發行申請，並在港交所網站刊登發行更新申請資料；7月，美的集團公告收到相關備案通知書，公司擬發行不超過6.51億股境外上市普通股並在港交所上市。從時程來看，美的集團從宣布赴港上市至今歷時一年。

美的集團稱此次赴港上市並非因為「缺錢」。美的相關負責人此前表示，去港股不是為了募集資金，赴港上市最根本的原因是港股具備突破性、便利性和快速性。

招股書顯示，按2023年銷量及收入計，美的集團是全球最大的家電企業，按銷量計市場占有率為7.9%。按銷量計，2023年公司在家用空調、洗衣機、冰箱、廚電及其他家電領域均躋身全球前三名，市占率分別為23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。

港交所公開信息顯示，2024年上半年共25家公司完成IPO進程，募資金額最高的茶百道為25.86億港元。

IPO 港股 香港

延伸閱讀

麗清營收／8月7.96億元 淡季不淡、登歷年同期新高

比亞迪帶頭內捲…中國電動車價格殺到見骨 500家企業多少投降說再見？

補貼減少加上保護主義　比亞迪全球擴張腳步在日本受到阻礙！

比亞迪自研逆變器市占衝全球第一 專家：中國仍撐全球電動車成長

相關新聞

陸CPI微增 低通膨格局不變…預期本月增幅回落

大陸國家統計局昨（9）日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增0.6%，為六個月最大漲幅，漲幅較7月擴大0.1個百分點。...

福建簽50項目 引資1100億

在廈門舉行的第24屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）上，福建省重大項目集中簽約儀式8日舉行，該省集中簽約項目50個，計畫...

陸科創評價 北滬粵前3

作為2024浦江創新論壇成果發布之一，中國科學技術發展戰略研究院8日發布的「中國區域科技創新評價報告2024」顯示，20...

投洽會廈門開幕 近70國來參展

第24屆中國國際投資貿易洽談會8日上午在福建廈門開幕，大會以「投資鏈接世界」為主題，展覽總面積12萬平方米，共有119個...

全球20大城市顛覆性指數 陸4城入榜

2024浦江創新論壇9月7日至10日在上海舉辦。根據8日在論壇上發布的「2024理想之城—基於顛覆性指數的全球科技創新中...

網絡安全博覽會 安全GPT亮相

2024年國家網絡安全宣傳周8日開幕，同期舉辦的網絡安全博覽會于前一日在廣州開幕。該博覽會參展面積達1萬平方米，設置網絡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。