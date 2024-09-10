陸CPI微增 低通膨格局不變…預期本月增幅回落

大陸國家統計局昨（9）日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增0.6%，為六個月最大漲幅，漲幅較7月擴大0.1個百分點。大陸通縮疑慮之際，專家認為，「低通膨」仍是大陸下半年總體經濟的突出特徵。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，8月受高溫多雨天氣等因素影響，導致鮮菜價格較去年同期上漲21.8%，影響CPI上漲約0.44個百分點，使得8月CPI漲幅繼續擴大。

不過受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，大陸8月生產者物價指數（PPI）年降1.8%，降幅較預期來得大，主因國際大宗商品價格下跌。

第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，8月CPI年漲幅擴大主要是由於高溫多雨天氣導致蔬菜價格大幅上漲帶動，同樣受異常天氣影響，8月水果價格年比由負轉正。但蔬菜價格快速上行過程難以持續，8月下旬菜價已現回落勢頭。同時，工業消費品和服務價格下行壓力進一步顯現，9月CPI漲幅可能回落至0.5%左右，結束連續兩個月較快上行過程。

王青指出，這意味著「低通膨」仍是大陸下半年總體經濟的突出特徵，將為逆周期政策（與經濟趨勢反向的措施）適時加力提供空間。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也認為，在高溫多雨等極端天氣因素擾動下，CPI年漲幅雖慢於預期，但仍連續六個月年比上漲且已連續兩個月保持加速上漲態勢，但考慮到在月增率季節性上漲的形態外，除食品煙酒類價格之外的其他七大類價格月比已呈現「兩平五降」的疲弱情勢，下一階段仍應以提振消費為重點擴大國內需求，挖掘內需潛力，增強經濟回升向好態勢。

董莉娟表示，高耗能行業價格下降是當月PPI下降的主要原因，主要行業中，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業、農副食品加工業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、電氣機械和器材製造業、汽車製造業、化學原料和化學製品製造業等八個行業價格下降。