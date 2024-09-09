迴避歐盟加徵關稅 中國奇瑞汽車擬在英國設廠

英媒報導，中國汽車大廠奇瑞高層表示，奇瑞正在評估在英國設廠造車的可能性。而奇瑞英國區負責人更表示，公司對此作出最後決定只是「時間問題」。但其他車廠擔心，中國汽車的低廉價格恐將有大幅助長市占率的「關鍵作用」。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，歐盟7月間宣布對中國電動車進口徵收高額關稅的壓力，使中國車廠在歐洲設廠的需求增加。

報導提到，奇瑞英國區負責人維克多．張（VictorZhang）除作上述表示外，並指奇瑞已準備在西班牙生產汽車，且決心採取「本地化」（在市場所在地生產）方式進入歐洲市場。

成立於1997年的奇瑞屬中國龍頭級車廠。根據報導，奇瑞目前已是中國最大的汽車出口商，且野心勃勃地制定了進一步擴張的計劃，其中包括成立兩個完全鎖定國際市場的新品牌：Omoda（歐萌達）和Jaecoo（傑酷）。

報導指出，Omoda已於8月在英國正式推出，並開始銷售「歐萌達5」運動型多功能車（SUV），動力方面有電動和汽油版本。同時，奇瑞還在英國建立了由60家經銷商組成的銷售網，並計劃今年底擴增到100家以上。

根據報導，除奇瑞外，另一家中國汽車大廠比亞迪也在英國開設了數十家經銷店；而上汽集團則以其併購的原英國車廠MG作為旗下品牌，在英國行銷。

目前奇瑞在歐洲出售的汽車，是由其位在安徽蕪湖的製造總部生產，但這種情況預料將會改變。目前奇瑞已與西班牙車廠EV Motors達成協議，將在巴塞隆那的前日產（Nissan）工廠生產「歐萌達」和「傑酷」車款。

報導提到，除西班牙外，奇瑞還希望在歐洲建立其他生產基地。今年稍早，奇瑞曾表示英國也可能成為組裝廠的候選地，如今這一選項仍然在考慮中。

維克多．張表示，英國「我們也在評估」。奇瑞對所有選項和機會持開放態度，所以他認為這「只是時間的問題。如果一切就緒，我們會這樣做」。

英國政府商業部一名發言人形容，英國的汽車產業「蓬勃發展」。儘管該部無法對商業投資決策進行推測，但該部歡迎奇瑞在英國推出「歐萌達」車款，並對任何新的英國投資持積極態度。

根據報導，除了英國，奇瑞正在與義大利政府洽談在義大利設廠的事宜。但維克多．張否認這一決策會取決於哪個國家能提供最好的激勵政策，奇瑞最終的決策將「涉及許多因素」。

透過在歐洲生產產品，奇瑞將能避免支付歐盟對中國汽車的高額關稅。至於英國，至今尚未表示是否會比照歐盟採取類似的關稅政策，而中國汽車品牌在英國的市占率僅約5%。

報導最後直指，其他車廠擔心，中國汽車在英國的5%市占率可能會迅速成長，因為中國品牌提供的（低廉）價格將在市場發揮「關鍵作用」。