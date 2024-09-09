快訊

颱風魔羯重創越南釀59死 大橋崩垮「人車墜河」驚悚畫面曝光

PLG／傳出酒駕事件後自請離隊 領航猿同意掰了周儀翔

金控雙龍搶珠 外資賣中信金、買新光金「兩手套利 」

迴避歐盟加徵關稅 中國奇瑞汽車擬在英國設廠

中央社／ 台北9日電

英媒報導，中國汽車大廠奇瑞高層表示，奇瑞正在評估在英國設廠造車的可能性。而奇瑞英國區負責人更表示，公司對此作出最後決定只是「時間問題」。但其他車廠擔心，中國汽車的低廉價格恐將有大幅助長市占率的「關鍵作用」。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，歐盟7月間宣布對中國電動車進口徵收高額關稅的壓力，使中國車廠在歐洲設廠的需求增加。

報導提到，奇瑞英國區負責人維克多．張（VictorZhang）除作上述表示外，並指奇瑞已準備在西班牙生產汽車，且決心採取「本地化」（在市場所在地生產）方式進入歐洲市場。

成立於1997年的奇瑞屬中國龍頭級車廠。根據報導，奇瑞目前已是中國最大的汽車出口商，且野心勃勃地制定了進一步擴張的計劃，其中包括成立兩個完全鎖定國際市場的新品牌：Omoda（歐萌達）和Jaecoo（傑酷）。

報導指出，Omoda已於8月在英國正式推出，並開始銷售「歐萌達5」運動型多功能車（SUV），動力方面有電動和汽油版本。同時，奇瑞還在英國建立了由60家經銷商組成的銷售網，並計劃今年底擴增到100家以上。

根據報導，除奇瑞外，另一家中國汽車大廠比亞迪也在英國開設了數十家經銷店；而上汽集團則以其併購的原英國車廠MG作為旗下品牌，在英國行銷。

目前奇瑞在歐洲出售的汽車，是由其位在安徽蕪湖的製造總部生產，但這種情況預料將會改變。目前奇瑞已與西班牙車廠EV Motors達成協議，將在巴塞隆那的前日產（Nissan）工廠生產「歐萌達」和「傑酷」車款。

報導提到，除西班牙外，奇瑞還希望在歐洲建立其他生產基地。今年稍早，奇瑞曾表示英國也可能成為組裝廠的候選地，如今這一選項仍然在考慮中。

維克多．張表示，英國「我們也在評估」。奇瑞對所有選項和機會持開放態度，所以他認為這「只是時間的問題。如果一切就緒，我們會這樣做」。

英國政府商業部一名發言人形容，英國的汽車產業「蓬勃發展」。儘管該部無法對商業投資決策進行推測，但該部歡迎奇瑞在英國推出「歐萌達」車款，並對任何新的英國投資持積極態度。

根據報導，除了英國，奇瑞正在與義大利政府洽談在義大利設廠的事宜。但維克多．張否認這一決策會取決於哪個國家能提供最好的激勵政策，奇瑞最終的決策將「涉及許多因素」。

透過在歐洲生產產品，奇瑞將能避免支付歐盟對中國汽車的高額關稅。至於英國，至今尚未表示是否會比照歐盟採取類似的關稅政策，而中國汽車品牌在英國的市占率僅約5%。

報導最後直指，其他車廠擔心，中國汽車在英國的5%市占率可能會迅速成長，因為中國品牌提供的（低廉）價格將在市場發揮「關鍵作用」。

品牌 義大利 英國

延伸閱讀

台英半導體會議 聚焦共同培育人才與研發

西班牙總理桑傑士將與習近平會面 貿易議題成焦點

英國擴大再生能源建設、中國聚焦「新基建」提振關鍵金屬「銅」的長線需求

多國政要本周訪陸 西班牙首相桑切斯已抵達北京

相關新聞

陸商務部︰即日起對加拿大油菜籽展開反傾銷調查

就在加拿大宣布對中國電動車徵收100%關稅之後，中國大陸商務部9日宣布，即日起對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調...

報復加拿大加稅 陸對加拿大油菜籽展開反傾銷調查

大陸商務部公告，9月9日起對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查。一般認為，北京此舉是為報復加拿大8月底以 「不公...

中國製200美元智慧型手機東南亞大賣 讓三星陷入困境

隨著價位在200美元（約合新台幣6,400元）左右的中國製智慧型手機數量激增，已使得過去在東南亞市場長期處於領先地位的韓...

陸全面取消製造業外資准入限制 商務部：擴大開放的信號

大陸8日發布《外商投資進入特別管理措施（負面清單）2024年版》，全面取消製造業領域外資准入限制，並允許外資獨資設立醫院...

中擴大開放外資 製造業准入「清零」 下一步鬆綁電信、教育

中國國家發改委8日聯同商務部發布新版外資准入負面清單，限制措施由31條減至29條，「製造業」領域取消全部限制措施，新制自...

中醫療投資開大門 京滬等9城准設外商獨資醫院

中國商務部、衛生健康委、藥監局8日發布通知，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州等9個城市設立外商獨資醫院，並在若干自貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。