中國資金加速流至香港 陸投資人港股淨買入增1倍

隨著中國股市走低，日媒發現，中國資金正加速流向香港，今年前8個月，中國大陸投資者買入香港股票的金額創同期新高，達4612億港元，更是去年同期的2.1倍，顯示避險資金正湧入香港。

日經中文網今天報導，中國股市資金仍持續外流，由於擔心經濟長期停滯，海外投資者加強撤離。同時，中國大陸投資者對香港股票買入速度創歷史新高，將資金轉移至境外的趨勢加強。

報導指出，由於資本管制，中國投資者不能投資海外市場，但中國大陸與香港存在交易互聯互通的管道，使資金正在流向被低估的香港市場。

報導顯示，中國大陸投資者通過交易互聯互通淨買入香港股票的金額，在2024年1至8月達到港幣4612億元（約新台幣1.9兆元），是去年同期的2.1倍，創2014年啟動交易互聯互通以來同期的最高水準，顯示尋求對沖中國市場低迷和人民幣貶值的「避險資金」正在湧入。

8月28日，中國最大的電商企業阿里巴巴集團在香港交易所的上市級別升為「主要上市」，阿里巴巴股票將有條件成為中國大陸與香港股票市場交易互聯互通機制的交易對象，此舉旨在吸引中國大陸資金進入香港市場，以提振股價。阿里巴巴目前的總市值已從2020年10月的高峰縮水至約1/4。

報導引述摩根士丹利中國股票策略師王瀅（LauraWang）估計，在阿里巴巴啟動交易互聯互通的6個月內，最多將有120億美元的中國大陸資金流入阿里巴巴股票。

隨著房地產、製造業和零售等廣泛經濟指標出現惡化，上證綜合指數（滬指）失守2800點，創下7個月以來新低，仍在探底。滬指自5月底以來已下跌10%。然而在香港市場，中國大陸股票占總市值的7至8成，但跌幅僅逾3%。

報導引述光大證券國際的策略師伍禮賢分析指出，中國大陸投資人對經濟提振對策和市場的信心沒有提高，低價買入中國大陸股票情況也很有限，很多中國大陸投資者認為低價的港股具有吸引力，從中長期來看，中國大陸的資金流入會進一步增加。

報導指出，中國對資本外流十分敏感，肩負與香港的交易互聯互通的上海和深圳證券交易所，自8月16日以來，已停止披露部分經由香港的中國大陸股票交易數據，使外資流入和流出中國大陸市場的關鍵數據缺失。

此前從中國流出的資金流入了日本和印度市場，有觀點認為，隨著阿里巴巴啟動交易互聯互通，可以期待中國投資者對日本等地的投資。