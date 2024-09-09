陸商務部︰即日起對加拿大油菜籽展開反傾銷調查

就在加拿大宣布對中國電動車徵收100%關稅之後，中國大陸商務部9日宣布，即日起對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查。調查通常應在2025年9月9日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。

大陸商務部官網指出，傾銷調查期間為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期間為2021年1月1日至2023年12月31日。

根據公告，商務部獲得的初步證據和信息顯示，原產於加拿大的進口油菜籽以低於正常價值的價格向中國出口銷售，存在傾銷。同時，該產品進入中國大陸市場數量大幅增長，價格持續下降，對中國國內產業同類產品價格造成削減和抑制，中國國內產業遭受了實質損害，自加拿大進口產品的傾銷與國內產業實質損害之間存在因果關係。

中國商務部已在上周預告，將對加拿大油菜籽和相關化學產品發起反傾銷調查，作為加拿大宣布對中國電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施的回應。

加拿大上月宣布，對中國電動車加徵100%關稅，10月1日起生效。加拿大同時還將對鋼鐵和鋁加徵25%的關稅，10月15日起生效。