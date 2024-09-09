中國製200美元智慧型手機東南亞大賣 讓三星陷入困境

隨著價位在200美元（約合新台幣6,400元）左右的中國製智慧型手機數量激增，已使得過去在東南亞市場長期處於領先地位的韓國三星陷入困境。

《日經亞洲》報導，在菲律賓首都馬尼拉一家購物中心的手機專區，傳音等品牌的產品陳列在螢幕上，價格從不足8,000元披索到超過2萬元披索不等（約合新台幣4,300元至1萬700元）。一名銷售助理表示，傳音手機具有高數據量和高處理能力，價格公道，在喜歡玩遊戲的青少年和20多歲的年輕人群體中尤其受歡迎。

市場分析機構Canalys指出，今年第二季度，傳音以31%的市佔率領先菲律賓市場，遠高於排名第二的三星（15%）。在整個東南亞地區，傳音以14%的比例排名第五。但幾年前，這個品牌幾乎鮮有人知。

報導稱，目前東南亞智慧型手機市場正從長達數年的低迷中復甦。 Canalys的數據顯示，該地區今年第二季出貨量總計達2,390萬部，為連續第三季年比增長，像傳音這樣的中國公司正在引領這一趨勢。

今年4月，OPPO的智慧型手機A60雖不支援5G功能，但價格實惠，起售價549萬越南盾（約合新台幣7,150元），在馬來西亞和印尼的起售價也差不多。

《日經亞洲》指出，雖然三星今年第二季在東南亞的市佔率僅18%，較2023年年初下降約10個百分點，但三星在600美元及以上價位的高階手機方面的表現依然強勁。報導稱，三星熱衷於透過宣傳其旗艦品牌Galaxy的人工智慧功能來保持其在東南亞的主導地位，但中國競爭對手也正在從低階手機向高階產品擴張。

據報導，小米也正在東南亞擴大其廉價手機品牌紅米的供應。與此同時，小米也正專注於融合AI的增值型手機。該公司一位高管表示，「首先，我們將在中國率先打造高附加價值產品，然後再向海外擴張。」

另一家智慧型手機巨頭蘋果公司，在東南亞地區並未躋身前五名智慧型手機供應商之列，但似乎正計劃在該地區加大投入。蘋果執行長庫克今年4月訪問了該地區，並與印尼總統和越南總理會面。庫克表達了增加投資的願望，並強調了東南亞地區作為生產中心的重要性。

今年6月，蘋果已在吉隆坡開設了馬來西亞的第一家Apple Store。

Canalys認為，東南亞地區對高階設備的需求成長，部分受到了年輕人消費支出增加的影響，而這一趨勢可能會極大地影響競爭格局。