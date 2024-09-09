陸全面取消製造業外資准入限制 商務部：擴大開放的信號

大陸8日發布《外商投資進入特別管理措施（負面清單）2024年版》，全面取消製造業領域外資准入限制，並允許外資獨資設立醫院。商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威指出，這次調整展現的就是中國擴大開放的信號。在准入這個環節，相當於中國在製造業領域實現了內資和外資平等待遇。

大陸新版外商投資負面清單刪除了「出版物印刷須由中方控股」及「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」等兩條目。意味著，以後外資進入中國製造業投資，將沒有任何與內資不同的限制。

大陸商務部外資司副司長孟華婷接受央視新聞訪問時表示，全面取消製造業領域外資准入限制措施，顯示中國擴大高水準對外開放的堅定決心，是深化外商投資管理體制改革的重要舉措，有利於進一步引導外資投向先進製造、高新技術等領域，持續優化引資結構，加速發展新質生產力。

商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威則指出，未來也會進一步擴大外商投資鼓勵類的產業指導目錄，這樣的一些調整會為外資在中國的發展創造更多的機會。

在全面取消製造業領域外資准入限制後，大陸商務部等三部門也宣布將在醫療領域開展擴大開放試點工作。包括，在生物技術領域，在中國（北京）自由貿易試驗區、中國（上海）自由貿易試驗區、中國（廣東）自由貿易試驗區和海南自由貿易港允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。所有經過註冊上市和批准生產的產品，可在全國範圍內使用。

在獨資醫院領域，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。

孟華婷表示，未來還將進一步推動服務業擴大開放，增加加值電信、醫療健康、數位經濟、文旅、交通、商業航太及特色消費、時尚消費等新興領域的開放創新。同時持續優化外商投資環境，全面落實外商投資法及其實施條例，完善外資企業的圓桌會議制度及申訴工作機制，保障外資企業在要素取得、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇。

對於大陸前述新措施，中國德國商會華東及華中地區執行董事馬銘博表示，歡迎所有的開放政策，中國的製造業基礎設施非常好，希望與本地人才、本地創新、本地研發和本地製造深度融合，把在中國形成的創新成果投向世界。