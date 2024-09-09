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菜價飆漲 推升大陸8月CPI上升0.6%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
蔬菜價格大漲推升大陸8月CPI較去年同期上漲0.6%。（中新社）
蔬菜價格大漲推升大陸8月CPI較去年同期上漲0.6%。（中新社）

大陸國家統計局9日公布，8月全國居民消費價格（CPI，消費者物價指數）按年上漲0.6%，漲幅較上月擴大0.1個百分點，創六個月新高。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，8月受高溫多雨天氣等因素影響，導致鮮菜價格較去年同期上漲21.8%，影響CPI上漲約0.44個百分點，使得8月CPI漲幅繼續擴大。

不過受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，大陸8月工業生產者出廠價格（PPI，生產者物價指數）年比則下降1.8%。

據上海第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，8月CPI年比漲幅擴大主要是由於高溫多雨天氣導致蔬菜價格大幅上漲帶動，同樣受異常天氣影響，上月水果價格年比由負轉正。但蔬菜價格快速上行過程難以持續，8月下旬菜價已現回落勢頭。同時，工業消費品和服務價格下行壓力進一步顯現，9月CPI漲幅可能回落至0.5%左右，結束連續兩個月較快上行過程。

王青指出，這意味著低通膨仍是中國大陸下半年總體經濟的一個突出特徵，這將為逆周期政策適時加力提供空間。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也認為，在高溫多雨等極端天氣因素擾動下，CPI同比漲幅雖慢於預期，但仍連續六個月年比上漲且已連續兩個月保持加速上漲態勢，但考慮到在環比季節性上漲的形態外，除食品煙酒類價格之外的其他七大類價格越比已呈現「兩平五降」的疲弱情勢，下一階段仍應以提振消費為重點擴大國內需求，挖掘內需潛力，增強經濟回升向好態勢。

龐溟並指出，PPI表現差於上月和預期，說明在內需不足、地產「磨底拖累」、專項債形成實物工作量進度滯後和國際大宗商品價格下降等多重壓力夾擊下，中國大陸PPI下行壓力仍較大。

CPI 菜價

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