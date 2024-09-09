中國浙江酒店禁新能源車進入 聲稱自燃風險高
據報導，中國浙江一家酒店近日禁止客人開新能源車進入，聲稱新能源車「自燃風險高」。
星島日報今天轉述中國媒體指出，有中國大陸網友近日入住浙江蕭山一家五星級酒店，發現自己的新能源車無法進入酒店地下停車場，燃油車卻暢通無阻。
據報導，事主劉女士計劃將新能源車駛入酒店地下停車場，但在門口被保安攔下，之後保安引導劉女士把車停在酒店後面的停車場，走回酒店需要5分鐘左右。
相關酒店的地下車庫入口也有藍色警示牌，上面寫著「因地下停車場空間相對密閉，出於對新能源汽車停放安全性考慮，為確保您的財產安全，酒店設置了專用寬體車位，請將您的愛車停放至指定區域」。
經查詢，酒店方面回應指出，新能源車自燃機率高，出於安全考慮，因此不能進入地下車庫等密閉空間。
報導表示，酒店工作人員聲稱，因為新能源車自燃的發生率比較高，為了保證其他顧客的財產安全，所以做出相關規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言