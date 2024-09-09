綿陽攻機器人 廣漢拚火鍋食材鏈

機器人導覽員、機器人咖啡師、機器人物流搬運和掃碼貼籤，各式各樣、功能不一的機器人琳瑯滿目，吸引現場不少人駐足。2024兩岸媒體天府行活動舉行，在綿陽科技城新區的機器人產業園，看到四川省在科技創新與科研成果轉化的一面。

綿陽科技城新區重點培育「智能機器人、數位經濟、裝備製造、綠色環保」四大創新產業集群。其中，機器人智能製造產業園瞄準機器人智能製造「新賽道」，打造以機器人為核心的全產業鏈生態集群，搶占西南機器人創新產業新高地。目前已引育機器人及產業鏈關聯企業47家。

機器人創新館以機器人為主題，集展、學、研、遊等於一體，是集中展示機器人產業創新的重要平台、招商引資的重要窗口。而機器人產業技術研究院，則重點聚焦機器人產業科技創新、成果轉化、人才培養、學術交流與合作，開展產業前沿技術研究和難題攻關工作。

除了科技創新與科研成果，四川也有「熱辣滾燙」的一面。三星堆出土了眾多與烹飪相關的珍貴文物，其中的一件「陶三足炊器」就形似火鍋，不僅證明了德陽廣漢飲食文化源遠流長，也昭示了4000年前廣漢就與火鍋結下不解之緣。

近年，廣漢積極打造「中國火鍋食材之都」，火鍋名片逐漸嶄露頭角。從牛油到香辛料，從火鍋食材到火鍋鍋具，從牛油底料到方便火鍋，廣漢擁有大陸最完整的火鍋食材產業鏈，2023年僅火鍋產業總產值達155億元人民幣，已發展成為西南地區最大的火鍋產業聚集地和省級火鍋食材產業中小企業特色產業集群。

目前，廣漢市火鍋植物油脂、動物油脂、香辛料、火鍋底料、蘸料等產品占大陸比重30%以上，在海底撈等中高端火鍋連鎖品牌店的覆蓋率更超過85%，火鍋底料等名優產品銷售網絡已經遍布大陸30多個省市，並遠銷20多個國家和地區，2023年實現進出口總額12.73億元。

廣漢把火鍋產業作為未來重要特色產業進行培育，加快推動產業集群、企業集中、政策集成、要素齊聚、功能集合，力爭2030年產業規模達300億元，建成大陸最大的火鍋食材生產聚集區，創建火鍋食材地標城市。