成渝雙城經濟圈 見證台企扎根

四川位於中國大陸西南部，資源富集，發展潛力強勁，營商環境也日益優化。2024兩岸媒體天府行走進廣安，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，並見證台資企業在川的發展。

廣安市農豐農業開發公司成立於2008年，主要從事優質檸檬、水果育苗、種植及銷售、農產品加工，農產品進出口等，是廣安市市級農業產業化龍頭企業。

近年來，著力建基地、創品牌、延鏈條，固定資產達3126萬元人民幣，年創利稅200餘萬元，已自建檸檬示範種植基地2000餘畝，檸檬、水果育苗基地230畝，珍稀苗木繁育基地315畝。建成占地30餘畝的檸檬儲藏保鮮庫及加工廠房並成功註冊「渠江檸香」品牌商標和「流杯檸檬」國際商標，獲得中國綠色產品發展中心「綠色食品」認證、全球「良好農業規範認證」，獲評「川台農業合作示範基地」。

企業負責人游中傑是台灣媳婦，她表示，當地的關照很大，最初回來的時候，主要是自己做，地方政府知道我們回鄉發展，透過不同部門的銜接，對後續一些基礎設施，包括車間、廠房等，「給了我們很大的幫助」。

在發展壯大的同時，公司積極參與本地脫貧攻堅和鄉村振興，在帶動之下，廣安區白馬鄉白馬村、石河村及周邊村700多戶農戶開始種植檸檬，拓展規模達1萬餘畝，讓白馬鄉成了遠近聞名的檸檬之鄉，帶領當地村民走上了共同富裕的道路。

同樣不乏發展商機的地方，還有川渝高竹新區。作為四川省、重慶市合作共建的首個新區，由廣安市、渝北區共同管理，制定發布的工業、服務業、總部經濟「黃金政策三十條」，為企業入駐、項目落地提供全周期、較完備的保障，企業可擇優享受四川省或重慶市產業扶持政策，初步形成以汽車研發製造為主的裝備製造業集群，是成渝地區雙城經濟圈產業合作示範園區。未來5至10年，將建成基礎設施內暢外聯、現代產業集群集聚、公共服務優質高效的產城景鄉融合城市新區。