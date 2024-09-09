華為三折疊手機預訂火爆 明天發表會亮相

華為終端7日在微博宣布，三折疊手機MateXT非凡大師於當天12時8分開放預訂，並透過預訂海報揭開這款三折手機的神秘面紗。儘管還沒公布價格，但一開放預訂，人數就迅速破萬，截至8日18時30分，預約人數高達228萬人。該款產品將在9月19日晚間11時59分結束預訂。

財聯社報導， 這款手機將在9月10日華為終端發表會上正式亮相，並於9月 20日午10時8分發售，屆時華為終端會公布價格。

華為終端BG董事長余承東，於今年8月被拍到在飛機上使用三折手機，三塊螢幕左邊是消息清單，右邊是網頁內容，全部展開時，螢幕比普通大折疊手機大不少，側邊的保護殼裡還疑似隱藏手寫筆。

余承東也曾在董宇輝的直播間透露：「下一代的折疊螢幕，別人都能想得到，但做不出來。我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」

IDC 的數據顯示，2024年第2季，大陸折疊市場保持三位數增長，出貨量達到257 萬支，其中，華為以 41.7% 的市占穩居第一。

每日經濟新聞報導，群智諮詢移動事業部研究總監王曉雅分析：「三折產品的開發是一個巨大的綜合性工程，對螢幕和鉸鏈兩大關鍵器件都有更高的技術要求。三折產品拔高了企業的研發能力門檻。