人行黃金儲備 連四月未加碼

今年來，黃金價格持續創下紀錄高位，大陸外匯局最新數據顯示，截至8月底，中國人民銀行黃金儲備為7,280萬盎司，與前一個月持平，為連四月未增加黃金儲備。

彭博報導指出，今年上半年出現「淘金熱」，而人行暫停購買黃金，進一步表明價格飛漲正在全球範圍內抑制各國央行需求。

此前，人行5月結束先前對黃金儲備的「十八連增」。專家認為，考量黃金在避險、抗通膨、長期保值增值等優點，料未來人行增持黃金仍是大方向。

隨著交易員加大對美國聯準會貨幣寬鬆的押注，金價今年上漲逾20%， 8月升至紀錄新高。雖然最近價格居高不下影響珠寶首飾等非必需品的零售額，但金條和金幣等越來越受歡迎，因為投資者尋求讓財富免受經濟疲軟的影響。

財聯社報導，5月以來，大陸官方黃金儲備規模保持不變，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這背後是當前黃金價格處於歷史高位，人行適當調整增持節奏，有助於控制成本。