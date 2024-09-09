飾金價格漲過頭買氣急凍 陸港黃金零售業寒冬來了

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
陸港黃金零售業遭遇寒冬，大陸內需不振，飾金買氣急凍。圖為周大福門市。（中新社）
陸港黃金零售業遭遇寒冬，大陸內需不振，飾金買氣急凍。圖為周大福門市。（中新社）

香港黃金連鎖店龍頭周大福發布第2季經營數據顯示，第2季關閉91家店，累計今年上半年關閉的店已有180家；另一家黃金連鎖店周生生今年上半年淨利潤大跌36%至港幣5.26億元，雖然新開出25家店，同期卻關閉47家店。

顯示黃金價格漲過頭，黃金首飾買氣急凍，陸港黃金零售業者正面臨寒冬。

今年以來，黃金價格不斷飆升。周大福、周生生等銷售的黃金價格從年初每公克人民幣620元，到6日，該價格已到了每公克人民幣749元，漲幅高達20%。

連鎖金店2024上半年概況 圖／經濟日報提供
連鎖金店2024上半年概況 圖／經濟日報提供

周大福第2季財報顯示，第2季零售額年降20%，累計上半年成長6.4%。其中，大陸市場零售額下降18.6%，港澳及其他市場下跌28.8%。該公司表示，今年第2季（2025財年第1季），由於宏觀環境持續影響消費，大陸及港澳同店銷售均有所下跌。加上黃金價格於高位徘徊，黃金首飾需求受到影響，這屬於整體行業現象。

周大福的門店總數為7,659家，其中位於中國大陸的門店數量為7,284家，第2季關閉的91家店均位於大陸，顯示大陸內需不振。

而另一家黃金零售商周生生也有相同趨勢，周生生董事會主席兼總經理周永成曾表示，由於今年金價升勢太急制約消費意欲，今年銷售表現比預期差，目前難以估算金價走勢，會謹慎管理好黃金買賣，以降低風險。

但在黃金零售商哀鴻遍野之際，也有一些零售商維持利潤增長。比如老鳳祥上半年利潤年增10%，分析認為主要在於成本控制。

而另一家老舖黃金則有驚人表現，上半年營收人民幣35.2億元，年增148.3%；淨利潤人民幣5.88億元，年增198.7%。對於營收提升，老舖黃金表示原因有三：一是產品持續優化、推新、迭代所致；二是市場消費觀念改變、消費理念升級，消費者更偏愛具顯著經典文化內涵和產品價值的高品質古法黃金產品；三是店面擴張，產生增量營收，報告期內新增六家店、擴大店一家。

界面新聞引述黑蟻資本消息，黃金品牌老鋪黃金計劃在未來幾年逐步向其他亞洲城市拓店，包括新加坡和日本東京。

今年第2季大陸金飾市場需求較去年同期下降35%，較2024年第1季下滑53%。

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