聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸取消製造業外資准入限制

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家發改委昨聯同商務部發布新版外資准入負面清單，限制措施由卅一條減至廿九條，「製造業」領域取消全部限制措施，新制自十一月起施行。大陸商務部指出，未來將推動服務業有序擴大開放，包括電信、教育等領域。

當前大陸經濟面臨外資持續流出問題，據大陸外匯管理局日前發布國際收支平衡表顯示，今年第二季外商直接投資減少一四八億美元，為有紀錄以來第二次出現負值，如何留住甚至吸引更多外資，成為大陸經濟政策的重心。

央視報導，新版外資准入負面清單刪除了「出版物印刷須由中方控股」，以及「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」兩個條目；製造業領域外資准入限制措施實現「清零」。

大陸發改委負責人指出，製造業領域外資准入限制清零，最大限度開放市場，體現了大陸對外資的歡迎態度，為全球投資者打開更廣闊天地。針對新開放領域，大陸已建立較為規範成熟的行業監管制度，未來將按「內外資一致」原則實施管理。

擴大「服務業」開放則是下一步目標，發改委稱，接下來將會同有關部門持續推動服務業擴大開放，並將以創新方式放寬服務業外資准入。商務部指出，推動服務業的有序擴大開放是接下來工作的重點，包括電信、教育、醫療等領域，將能吸引更多全球優質資源、技術和資金，不僅能給大陸民眾提供更豐富的、高品質的選擇，也能給全球投資者帶來巨大商機。

此外，發改委將持續優化外資促進政策。目前正研究修訂鼓勵外商投資產業目錄，重點方向之一就是繼續增加服務業條目，引導更多外資投向服務業。

外資 清零

延伸閱讀

年僅27歲！大陸型男網紅驚傳溺斃 擁健碩身材、多次參加健體健身比賽

2023年規模已逾5000億 大陸「低空經濟」市場2026年將達人民幣1兆

摩羯颱風襲大陸！海南風力發電機「遭攔腰折斷」 經濟損失上看2700億

「非常想去中國」教宗盼會見當地主教和天主子民 曝最想去上海這一地

相關新聞

京滬等9城 准設外商獨資醫院

中國大陸商務部、衛生健康委、藥監局昨天發布通知，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州等九個城市設立外商獨資醫院，並在若干...

兩岸微流行／能源轉型產品 助力中非貿易

二○二四中非合作論壇峰會日前在北京舉行，中非經貿關係受關注。渣打銀行非洲經濟學家白玲瓏發布報告指出，近年非洲對中國大陸能...

時隔7年 澳洲財長將訪陸

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）透露，他將在本月赴中國大陸訪問。距離上一次澳洲...

陸取消製造業外資准入限制

大陸國家發改委昨聯同商務部發布新版外資准入負面清單，限制措施由卅一條減至廿九條，「製造業」領域取消全部限制措施，新制自十...

高於外界預期！華為三折疊機Mate XT預訂突破200萬支

華為首款三折疊手機Mate XT非凡大師9月7日12時08分開始在網上開啟預約後，截至8日18時30分，預約人數已經超...

小米高層人事異動 內部郵件曝盧偉冰任手機部總裁、曾學忠管國際業務

小米集團8日出現高層人事異動，根據小米集團內部郵件，盧偉冰被任命為集團總裁兼任手機部總裁，向集團董事長兼CEO雷軍匯報；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。