陸取消製造業外資准入限制

大陸國家發改委昨聯同商務部發布新版外資准入負面清單，限制措施由卅一條減至廿九條，「製造業」領域取消全部限制措施，新制自十一月起施行。大陸商務部指出，未來將推動服務業有序擴大開放，包括電信、教育等領域。

當前大陸經濟面臨外資持續流出問題，據大陸外匯管理局日前發布國際收支平衡表顯示，今年第二季外商直接投資減少一四八億美元，為有紀錄以來第二次出現負值，如何留住甚至吸引更多外資，成為大陸經濟政策的重心。

央視報導，新版外資准入負面清單刪除了「出版物印刷須由中方控股」，以及「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」兩個條目；製造業領域外資准入限制措施實現「清零」。

大陸發改委負責人指出，製造業領域外資准入限制清零，最大限度開放市場，體現了大陸對外資的歡迎態度，為全球投資者打開更廣闊天地。針對新開放領域，大陸已建立較為規範成熟的行業監管制度，未來將按「內外資一致」原則實施管理。

擴大「服務業」開放則是下一步目標，發改委稱，接下來將會同有關部門持續推動服務業擴大開放，並將以創新方式放寬服務業外資准入。商務部指出，推動服務業的有序擴大開放是接下來工作的重點，包括電信、教育、醫療等領域，將能吸引更多全球優質資源、技術和資金，不僅能給大陸民眾提供更豐富的、高品質的選擇，也能給全球投資者帶來巨大商機。

此外，發改委將持續優化外資促進政策。目前正研究修訂鼓勵外商投資產業目錄，重點方向之一就是繼續增加服務業條目，引導更多外資投向服務業。