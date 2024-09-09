時隔7年 澳洲財長將訪陸

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）透露，他將在本月赴中國大陸訪問。距離上一次澳洲財長到大陸訪問已長達七年之久。

查莫斯接受ABC訪問時指出，將在本月最後一周與大陸高層官員會面，並將此形容為一次「戰略經濟對話」。他表示，雙方預計討論內容將包括貿易限制、外資投資規則及關鍵礦產等敏感領域。

查默斯稱，希望雙方在關鍵礦產、關鍵基礎設施、關鍵數據等領域加強合作，同時針對較少關注的領域進行簡化。他還提到，鐵礦石和冶金煤的價格下降，反映出大陸需求減緩，而這兩者是澳洲關鍵出口商品之一。澳洲財政部預估，如果價格跌勢持續，澳洲的財政預算將因此遭受四十五億澳元（約台幣九六一億元）的衝擊。

彭博分析，在中澳兩國共同應對地緣政治緊張局勢，以及中國大陸作為世界第二大經濟體成長放緩的背景下，查莫斯此行意義重大。

報導提到，澳洲財長上一次訪陸是在二○一七年，當時由莫里森擔任財長一職。莫里森參加最後一次中澳「戰略經濟對話」。該對話自二○一四年啟動以來，為兩國間最重要的雙邊經濟會議之一。然而，因澳洲取消維多利亞州與中方「一帶一路」的合作協議，北京於二○二一年中止對話。

今年六月，大陸國務院總理李強訪澳期間，查默斯與大陸發改委副主任劉蘇社簽署諒解備忘錄，宣布重啟該對話。備忘錄指出，此對話將每年在澳中兩國輪流舉行，討論宏觀經濟環境、投資趨勢和財政政策。