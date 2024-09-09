兩岸微流行／能源轉型產品 助力中非貿易

二○二四中非合作論壇峰會日前在北京舉行，中非經貿關係受關注。渣打銀行非洲經濟學家白玲瓏發布報告指出，近年非洲對中國大陸能源轉型相關產品進口成長顯著，能源轉型需求將成為中非貿易成長新趨勢。

白玲瓏表示，儘管近年全球貿易和服務成長疲軟，但中非雙邊貿易規模始終保持成長趨勢。今年上半年，中非雙邊貿易已達一六六六億美元，同比成長百分之五點五，全年貿易總額有望突破三千億美元。

與此同時，大陸占非洲進口比重也連年攀升。她指出，南非、奈及利亞和埃及是非洲地區從大陸進口規模最大的三個經濟體；大陸在許多非洲經濟體進口額中所占比重都已接近二成。兩千年至二○二三年，大陸在非洲進口中所占比重擴大卅倍，相比之下，美國和歐洲僅擴大三倍。

白玲瓏強調，近年非洲對大陸能源轉型相關產品進口成長尤為顯著。去年大陸對非洲出口新能源（電動）汽車、鋰電池和太陽能產品同比增幅分別為百分之二九一、一○九和五七。

能源轉型產品是中非貿易成長的一大助力。近年大陸對非洲關鍵礦產和金屬的進口大幅增加，非洲也在進口更多的太陽能板。二○二二和二○二三年，非洲遭遇嚴重的用電荒，隨後南非從大陸進口太陽能面板及組件規模增幅達到全球前列，僅去年上半年同比增幅就超過百分之四百。

另據報導，今年上半年全球太陽能光電市場保持強勁成長，大陸太陽能光電巨頭隆基綠能上半年實現營業收入達人民幣三八五點二九億元。