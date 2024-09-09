京滬等9城 准設外商獨資醫院

中國大陸商務部、衛生健康委、藥監局昨天發布通知，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州等九個城市設立外商獨資醫院，並在若干自貿區允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用等。

大陸生醫業內人士分析，最新政策表明官方進一步開放醫療領域的決心，對於計畫在大陸獨立投資醫院的機構將是一大利多。

上述通知指出，在北京、上海、廣東自貿區和海南自由貿易港允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產，所有經註冊上市和批准生產的產品，可在大陸全國範圍使用。另擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。

針對上述最新開放政策，第一財經指出，業內人士表示歡迎。一位民營醫院管理階層表示，大陸醫療領域對外資的開放是循序漸進，最新文件還未涉及具體政策細則，後續還要看各個城市和自貿區相關政策的落地情況，以及外商對大陸的投資意願，畢竟一家醫院的投入成本很大。

有健康管理機構創辦人則認為，大陸仍有許多高端醫療需求遠未被滿足。隨著越來越多高端醫療機構投資大陸，也可提升大陸整體醫療水準的發展。他坦言，有很多疑難雜症對醫療的專業度提出更高要求，海外發達國家醫療機構的相關資源仍較有優勢，不論從專家、技術還是藥品都具吸引力。

上述機構創辦人指出，目前大陸高端私立醫院主要由中方參與，外商獨資醫療機構的設立，代表著外方可將整套體系和理念及尖端技術和設備引入大陸，但這套商業模式在大陸能否成功，還要看外資機構能否獲得相應的配套政策支持，如先進藥物和設備的引進是否能享受快速通道等。

至於最新向外資開放的人體幹細胞、基因診斷與治療技術，復旦大學上海醫學院副院長朱同玉表示，癌症治療方法已發生重大變革，重點就是精準醫療、免疫療法和基因組學，未來在該領域將會看到很多新療法。引進先進的醫療機構和創新療法，對於惠及病患及推動大陸醫學發展都非常有價值。

相對於大陸此次開放部分城市設立外商獨資醫院，在兩岸經濟合作協議（ECFA）早收清單中，大陸已早一步開放台灣醫療服務提供者在上海、江蘇、福建、廣東、海南等地設立獨資醫院。大陸首家台商獨資醫療機構、台灣聯新國際醫療集團「上海禾新醫院」已於二○一二年六月廿六日開幕，為ECFA簽訂後核准設立的大陸首家台商獨資醫療機構。