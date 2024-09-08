高於外界預期！華為三折疊機Mate XT預訂突破200萬支

華為首款三折疊手機Mate XT非凡大師9月7日12時08分開始在網上開啟預約後，截至8日18時30分，預約人數已經超過228萬人，高於外界預期。

據瞭解，「非凡大師」是華為在去年發表的超高端品牌，含義是以極致產品致敬這個時代的非凡大師，還找來港星劉德華當代言人。在2023年的華為秋季全場景新品發表會上，華為首次公布超高端品牌非凡大師，帶來了該品牌首款手機華為Mate60RS非凡大師。華為MateXT非凡大師是華為「非凡大師」系列的第二款手機。

有知情人士透露，華為在發表會之前，會對新品手機進行嚴格保密，即使裝有新品手機的箱子已經到達門店，也會在箱子上貼有封條和警示，警示上會寫「發表會召開前，未經授權禁止開啟，提前拆封罰款50萬元起！具體開啟時間要以華為官方通知為準」。

目前，隨著中國消費者換機時間不斷加長，更多消費者選擇「一步到位」，購買更耐用、性能更強的高端機，因此高端機市場空間持續增長。IDC資料顯示，2024年第2季，中國600美元以上高端手機市場年增近3%，而200美元—400美元中端價格帶則年降近3%，高端市場增量空間開始釋放。

艾瑞諮詢認為，高端市場已在事實上成為手機消費復甦的火車頭。作為高端市場近年來的新貴，折疊屏手機的市場表現更為搶眼，2022年—2024年出貨量整體保持高速增長，未來隨著品類滲透逐漸提升，折疊屏手機有望成為高端市場的中堅力量。

而全球頭部手機廠商，已經紛紛殺入折疊屏手機領域。2019年華為和三星推出了首款折疊屏手機，2021年OPPO和小米發佈首款折疊屏手機，2022年vivo和榮耀也迎來首部折疊機型。

甚至連蘋果也開始布局折疊屏手機。上海證券研報稱，蘋果公司預計會在2026年推出首款折疊屏iPhone，正式入局折疊屏手機領域。蘋果自2024年以來一直在研發一款上下折疊式折疊屏智能手機，展開後尺寸與現有iPhone相似。

而在中國市場，目前華為在折疊屏領域保持著領先地位，中國品牌佔據了95%以上市場。IDC資料顯示，2024年第2季度，中國折疊屏手機市場保持三位數漲幅，出貨量達到257萬台。其中，華為以41.7%的市占穩居第一，幾乎撐起了折疊屏市場半壁江山，vivo和榮耀分別以23.1%和20.9%的市占位列第二名和第三名。OPPO以8.4%的市占排名第四，小米以1.4%的市占排名第六。

從全球來看，折疊屏手機已經成為了全球手機消費的重要增長點。TrendForce集邦諮詢研究顯示，2023年全球折疊屏手機出貨量1,590萬台，年增25%，占到了整體智慧手機市場約1.4%。2024年出貨量預估約1,770萬支。