小米高層人事異動 內部郵件曝盧偉冰任手機部總裁、曾學忠管國際業務

小米集團8日出現高層人事異動，根據小米集團內部郵件，盧偉冰被任命為集團總裁兼任手機部總裁，向集團董事長兼CEO雷軍匯報；曾學忠被任命為集團高級副總裁兼任國際業務部總裁，繼續分管互聯網業務部，向集團總裁盧偉冰匯報。

盧偉冰職務此前為小米集團合夥人，集團總裁兼國際業業務總裁，主要管理手機、生態鏈、大家電以及中國和印度區域相關業務；曾學忠則為小米集團高級副總裁和手機部總裁，專注於手機產品的研發與生產。二人此刻的業務職責對調，這被視為小米集團為應對市場變化而做出的重要戰略調整。

公開資料顯示，曾學忠1996年畢業於清華大學，在加入小米前曾任中興終端公司CEO、中興全球副總裁、紫光股份有限公司總裁等職位；盧偉冰畢業於清華大學化學系，2019 年加入小米集團，先後負責中國區及國際部的銷售管理工作，以及 Redmi 品牌的打造，產品規劃、生產、銷售和營銷。

《科創板日報》報導，這是今年5月以來，小米集團第二次調整國際業務部門的負責人。此前小米核心決策團隊的國際業務部副總裁向征離職，盧偉冰接任國際業務部門。

有觀點認為，此次小米高層的人事調動，一方面是提高管理效率，通過將二者職責對調，以探索內部更高效的管理架構，更好地發揮兩位高管的優勢，以快速回應手機市場的變化和內部的需求；另一方面，盧偉冰此前已經被任命為小米品牌總經理，小米品牌高端化推進取得了一定的成效，曾學忠在國際業務部的領導可能會幫助小米進一步擴大其在全球市場的影響力，特別是在關鍵的海外市場。

此前，雷軍曾在直播間表示，手機是我們公司安身立命之本，也是我們最核心的業務。我差不多還有3分之1的精力在參與手機的工作。當然我們我們手機業務還有很多高管在盯著。

接過小米手機品牌重任的盧偉冰在此前財報會上表示，2024年小米在中國市場一定要突破人民幣6,000元到1萬元價格段；在全球市場要堅持高端化戰略，比如歐洲市場，同時在新興市場也要抓住成長機會。

小米2024年上半年業績報告顯示，小米集團的境外市場收入為人民幣381億元，占總收入的42.8%。具體到地區來看，小米在包括印度、拉美、東南亞、中東、以及非洲等全球多個地區的同步增速都達到了兩位數以上，其中，中東地區達到了70%。