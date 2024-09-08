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陸國際投資貿易洽談會開幕 陸副總理何立峰：將為外商投資營造更好環境

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院副總理何立峰強調，中國將為外資企業創造更廣闊的市場空間、營造更好的營商環境。（中新社）
大陸國務院副總理何立峰強調，中國將為外資企業創造更廣闊的市場空間、營造更好的營商環境。（中新社）

第二十四屆中國國際投資貿易洽談會9月8日於廈門開幕，大陸國務院副總理何立峰出席開幕式並致詞。他強調，中國大陸將為外資企業創造更廣闊的市場空間、營造更好的營商環境。

新華社報導，何立峰指出，在大陸國家主席習近平的親自關心指導下，投洽會作為以雙向投資促進開放合作的重要平台，國際化、專業化、品牌化不斷提升。投洽會的發展歷程，就是大陸持續擴大對外開放的生動寫照。新時代新旅程上，開創中國式現代化建設新局面，必須堅持對外開放基本國策，堅持以改革促開放、以開放促改革，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。

何立峰指出，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推動中國式現代化作出重大戰略部署。中國大陸推動高品質發展、加速發展新質生產力，深入實施創新驅動發展策略、支持全面創新，推動高水準對外開放，將為外資企業創造更廣闊的市場空間、營造更好的營商環境。希望外資企業當好參與中國大陸高品質發展的實踐者、深化中國和世界各國友好合作的推動者、向世界宣介真實的改革開放中國的促進者，在參與中國式現代化的宏偉事業中尋找更多商機、實現自身更好發展。

外資 廈門

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