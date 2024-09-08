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2023年規模已逾5000億 大陸「低空經濟」市場2026年將達人民幣1兆

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸低空產業領軍企業核心技術、尖端產品在低空經濟大會展區集中展示。（香港文匯網）
大陸低空產業領軍企業核心技術、尖端產品在低空經濟大會展區集中展示。（香港文匯網）

9月7日，由安徽省人民政府主辦的2024低空經濟發展大會在安徽省蕪湖市開幕。大會以「發展低空經濟、創享美好未來」為主題，吸引1200餘家企業、4600餘位嘉賓參加，共簽約項目58個，總投資109.65億元(人民幣，下同)。

安徽省省長王清憲在大會開幕式致辭中表示，2023年，中國大陸低空經濟規模超過5000億元，增速達33.8%。預計到2026年將破1兆元，2030年料達2兆元。可以說，大陸低空經濟已進入密集創新和高速發展的戰略機遇期、黃金窗口期。在低空經濟的賽道上，安徽的起步比較早，力度比較大。2013年，安徽省就謀劃發展通用航空產業。

經十餘年建設，安徽已基本形成了以通用航空產業為主體、無人機產業為支撐的低空產業集群，集聚企業300餘家，涵蓋飛機整機製造、發動機、航電系統、航空部件、材料運營服務等。2023年產業規模達到450億元，占大陸全國的10%。此外，安徽注重強化創新驅動，布局省級以上科技創新平台79個，創建大陸全國首個輕型通用飛機工程研究中心，推動中電博威和38所的空管、雷達、鑽石航發的航空發動機，引領航空的渦輪發動機等關鍵核心技術實現重大突破。

作為大陸首批低空空域管理改革試點省份，當下安徽正瞄準低空經濟這一新增長點，搶灘發展高地。安徽省發展改革委主任陳軍現場發布了安徽省低空經濟應用場景。她表示，下一步，安徽省將持續推進場景開發開放，統籌低空基礎設施建設，進一步提升低空產業發展韌性，力爭到2025年，打造30個低空標竿應用場景、5個低空經濟發展示範區，建設2個低空經濟發展示範城市、1個低空綜合應用城市群，建設10個左右通用機場和150個左右臨時起降場地、起降點，部分區域低空智聯基礎設施網初步形成。

人民幣 經濟發展

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