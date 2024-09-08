華為三折疊手機MateXT超夯！售價尚未公布 昨開放預售已200萬人預定

華為最新三折疊手機Mate XT非凡大師於7日中午開啟預售，雖尚未公布售價，但在不到24小時內，華為商城顯示該產品預約人數已超200萬。

這款三折疊手機將在9月10日的華為發布會上正式推出，屆時才正式公布售價，並預計於9月20日，即與蘋果iPhone 16同日開售。

華為官方商城顯示，華為MateXT非凡大師有兩個配置版本，分別是16＋512GB和16＋1TB兩個存儲版本。外觀方面，華為MateXT有瑞紅和玄黑兩種顏色，手機採用八邊形的後置鏡頭設計，配置四個鏡頭，鏡頭環和手機周邊採用金屬色。

目前，該機的官方定價尚未公布。外界猜測其售價將高於人民幣2萬元，為華為手機史上最貴的手機。不過，該折疊機受到熱捧，有大陸網友將其視為年度科技「機皇」，還有人稱，「這是硬通貨，買到就賺到。」

中信建投分析，折疊螢幕手機目前以高端商務人群為目標客群，因為左右折疊手機有助同時文件閱讀，視覺體驗媲美平板電腦。目前華為明顯搶占折疊式螢幕手機市場，繼今年發表Pocket2小型折疊螢幕手機，及nova Flip小型折疊螢幕手機，今年下半年華為將迎來新產品密集發布期。