華為打造全球最大光儲微網紅海 一年供綠電超10億度

華為除了手機、通訊等終端電子產品受到矚目外，在數位能源產業方面也有一席之地。華為高級副總裁、華為數字能源全球營銷服體系總裁楊友桂8日在2024國際數字能源展上表示，華為這三年來攜手夥伴在中東建立世界上最大的光儲微網電站「紅海新城」，自2023年9月至今，紅海100%新能源微網已平穩運行一年，提供綠電超10億度。

楊友桂指出，紅海新城是沙烏地阿拉伯「2030 願景」計劃的關鍵部分，為全球首個完全依靠100%太陽能和儲能供電的綠色城市。該項目覆蓋了近2.8萬平方公里，預計每年將接待百萬遊客。不僅設有國際機場、50家酒店和超過8,000個豪華房間，還包括海水淡化、污水處理和制冷等城市基礎設施。

楊友桂稱，華為智能光儲方案為當地提供了400MW的太陽能和1.3GWh的儲能，電網覆蓋超過100公里，為這座新城提供源源不斷的綠色能源。

據了解，紅海光儲微網項目實現度電成本少於10美分，不到傳統柴油供電的度電成本的1/3，為沙國客戶提供最優 LCOE。同時，作為全球首個採用構網型儲能技術的GW級項目，它標誌著智慧組串式構網型儲能技術具備規模商業化能力。

華為數字能源十年前投入30多位科學家和博士在「構網型」領域，把數字技術、電力電子技術、Grid Forming 技術等融合，打造全球領先的構網技術。

綜合此前央視新聞、人民日報報導，紅海新城是中沙在綠色低碳領域重點合作項目，也是中企在沙國承建的首個大型基建類綜合體項目，包括太陽能、儲能、電網、海水淡化、供水管網、廢水處理等諸多模塊。包括山東電建三公司、中國港灣等中企皆參與其中。