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長期支持、寬容失敗 上海設百億耐心資金投入未來產業

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海7日宣布將組建目標規模100億元未來產業基金，以政府引導方式「投早、投小、投長期、投硬科技」。圖取自科創板日報
上海7日宣布將組建目標規模100億元未來產業基金，以政府引導方式「投早、投小、投長期、投硬科技」。圖取自科創板日報

上海7日宣布將組建目標規模100億元未來產業基金，以政府引導方式「投早、投小、投長期、投硬科技」。另外，近期湖南省政府將組建規模達人民幣3,000億元的湖南省金芙蓉投資基金，主力研究AI與互聯網；武漢市也發布推動產業基金相關意見。分析認為，財政資金的政府產業基金正從配角變主角，除引領長期資本外，也成為金融賦能實業重要抓手。

科創板日報報導，上海市政府在2024浦江創新論壇開幕式上宣布組建的未來產業基金，投資模式上，採取「直接投資+子基金投資」方式。其中，直接投資主要投資未來產業領域重大戰略項目，子基金投資對子基金出資比例最高可達50%，設有回購讓利機制

值得注意的是，上海未來產業基金有幾個特色，包括要做耐心資本，長周期布局，存續期達15年，構建接續投資生態。同時遵循科技創新規律、堅持市場化運作，寬容失敗、盡職免責。

在該產業基金設立後，圍繞腦機接口、量子信息等未來產業周邊產品，如腦機融合、類腦晶片、大腦計算神經模型等關鍵技術和核心器件、超大規模新型智算中心等將有望得到資金支持。

在上海之外，湖南省金芙蓉投資基金目標規模將由湖南省財政累計出資實現240億元，同時協同聯動省屬國企出資約800億元，帶動市縣加大投入，並引導撬動社會資本。

近期湖北省武漢市則積極打造兩檔引導基金：武漢基金與江城基金，同向發力、密切協作，助推武漢加快建設現代化產業體系。並針對政府產業基金的延續性、投向、存續期、容錯機制、考核機制等痛點和難點進行突破。在支持重大項目投資的同時，聚焦投早、投小、投硬科技。

二十屆三中全會的決定中提及「健全政府投資有效帶動社會投資體制機制」、「更好發揮政府投資基金作用，發展耐心資本」。此後包括北京、四川等地方政府宣告落實，要設立產業投資引導資金。

上海 人民幣 機制

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