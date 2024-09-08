窮鬼套餐、10元吃飽 大陸回不去的「性價比時代」給台灣餐飲業什麼啟發？

摘要 1.中國經濟衰退導致餐飲業受重創，大量店家停業。 2.為應對危機、求生存，許多品牌轉向推出具有極致性價比的低價商品。 3.在大環境不景氣的壓力下，低價商品有存在的必要性。台灣企業也可以開發具競爭力的平價產品，以確保長期生存和發展。

近期中國經濟不佳，民間消費大幅衰退，特別是餐飲業。許多店家因經營壓力不得不停業，連經營多年的品牌也黯然退場。

中國去年餐飲企業關門數量超過136萬家，年增127.8%，創2020年以來新高，今年第一季又關了45.9萬家。

強調低價、物美價廉到「極致性價比」成為中國新趨勢，「窮鬼套餐」大受年輕人歡迎、中國麥當勞推出「10元吃堡」。高檔餐廳也不得不放下身段，如「奈雪的茶」推出9.9元奶茶＋歐包組合，連一向強調高品質和價位的星巴克，也推出不到20元的套餐組合。

除了餐飲業以外，拼多多在美國推出的Temu，靠低價商品征服美國消費者，創辦人黃崢最近成為中國首位1980後出生的首富。以美國為主要市場的中國快時尚平台Shein也強調低成本與快速交貨，連2年蟬聯全球購物類App的下載量冠軍。

根據美國調查公司Sensor Tower統計，今年1月全球電商月均活躍用戶數，前10名有7家是中資背景電商，包含Shopee、Temu、SHEIN、Lazada、淘寶網、全球速賣通、小紅書。

中國經濟衰退也重創歐洲精品業。歐洲10大奢侈品品牌在中國營收大跌，上半年市值蒸發2500億美元，高端市場快速萎縮。

過去商家的成功策略是好品質，但現在速度和性價比更重要。全球富者越富、貧者越貧，低價商品成為新市場區隔。

回到台灣，台灣餐飲業也有挑戰，經營成本漲景氣又差。台灣高檔米其林餐廳數量增加固然很好，但平價市場也很重要。平價需求爆發的時代已到來，隨著經濟壓力增加，消費者更要懂得精打細算、減少非必要支出，台灣企業也可以推出更有競爭力的平價商品，才有機會長期成長和生存。

《原文窮鬼套餐、10元吃飽，中國回不去的「性價比時代」⋯給台灣餐飲業什麼啟發？》

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