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大陸中指研究院：陸8月居民購房觀望情緒減弱

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中指研究院最新發布2024年8月居民置業意願研究報告顯示，8月，大陸居民購屋觀望情緒一定下滑，占比約24%，較高位下降2個百分點。（路透）
中指研究院最新發布2024年8月居民置業意願研究報告顯示，8月，大陸居民購屋觀望情緒一定下滑，占比約24%，較高位下降2個百分點。（路透）

大陸房市持續低迷，不過目前正經歷一輪需求和市場結構轉變過程。大陸房產調研機構中指研究院8日發布「居民置業意願調研報告」顯示，8月大陸居民購房觀望情緒出現一定下滑，占比約24％，較高位走低逾2個百分點。

據中指研究院微信公眾號8日消息，上述報告指出，大陸8月市場活躍度仍相對較弱，部分房企加快優質項目取證，月底行銷力度增加，帶動居民購房置業意願低位改善。而8月購房意願強於上月占比約16％，按月走升1.2個百分點，不過，仍處於低位水平。另，大陸民眾購房意願弱於上月，占比約為31％，較高位出現快速下降

報告還顯示，大陸居民交付風險預期減弱、政策放鬆預期減弱、置業意願地位改善，儲蓄意願再創新高。2024年來，大陸加力推進保交房，強化地方融資協調機制落地，對合規「白名單」項目「應貸盡貸」，推動項目持續建設、竣工，促進居民交付風險預期持續下滑。

另，報告提到，大陸官方政策經過快速放鬆後，近期政策放寬節奏、放鬆力度均出現一定下滑，居民短期政策預期明顯回落，8月政策放鬆預期占比約31％。

此前，中指院前段時間公布的8月房市銷售顯示，大陸新房延續7月供需兩淡，百強房企銷售業績繼續下降。資料顯示，8月單月，百強房企銷售額月減2.43％，年減22.1％。今年前八個月，百強房企銷售總額為人民幣2.68兆元，年減38.5％，降幅較上月收窄1.6個百分點。

中指院近期表示，現在大陸的房地產市場仍在調整期，政府或將會續推一些政策來幫助市場穩定下來，如可能會放寬一些購屋的限制，或降低貸款的利率，讓民眾買房的成本低。同時，大陸也可能鼓勵一些國企去買一些存量的商品房，或是加快土地的盤活，增加市場的供應。

情緒 房地產 房產 風險

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