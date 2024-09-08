大陸允許外商獨資醫院 分析：顯示陸醫療進一步開放決心

大陸商務部、國家衛生健康委、國家藥監局8日發布通知稱，涉及生物技術及獨資醫院兩大領域開放。上海第一財經引述一位民營醫院管理人士看法指出，中國對於外商獨資醫院的開放過去幾年態度一直非常謹慎。最新的政策表達了大陸官方進一步開放醫療領域的決心，對於有計劃在中國獨立投資醫院的機構而言將是一個非常大的利好。

大陸上述通知提出，在北京、上海、廣東自貿區和海南自由貿易港允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產，所有經過註冊上市和批准生產的產品，可在大陸全國範圍使用。另，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。

針對上述最新開放政策，第一財經指出，業內人士表示歡迎。一位民營醫院管理階層表示，大陸醫療領域對外資的開放是循序漸進的，最新的文件還未涉及具體的政策細則，後續還要看各個城市和自貿區相關政策的落地情況，以及外商對大陸的投資意願，畢竟一家醫院的投入成本是很大的。

有健康管理機構創辦人則認為，大陸仍有許多高端醫療需求遠未被滿足。隨著越來越多高端醫療機構投資中國，也可提升大陸整體醫療水準的發展。

「儘管高端民營醫療機構過去十多年來逐步發展起來，但是這些私立醫院吸引患者主要還是靠服務」，有很多疑難雜症對醫療的專業度提出更高的要求，海外發達國家醫療機構這方面的資源仍較有優勢，不論從專家、技術還是藥品都具吸引力。

上述企業創辦人也稱，目前大陸高端私立醫院主要由中方參與，外商獨資醫療機構的設立，代表著外方可將整套體系和理念及尖端技術和設備引入大陸，但這套商業模式在中國能否成功，還要看外資機構能否獲得相應的配套政策支持，如先進藥物和設備的引進是否能享受快速通道等。

至於最新向外資開放的人體幹細胞、基因診斷與治療技術，復旦大學上海醫學院副院長朱同玉表示，癌症治療方法已發生重大變革，重點就是精準醫療、免疫療法和基因組學，未來在該領域將會看到很多新療法的誕生。引進先進的醫療機構和創新的療法，對於惠及病患以及推動大陸醫學的發展都非常有價值。