快訊

京華城案白營拉都發局背書 李四川打臉：僅符合程序「沒說合法」

全台溼答答！19縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

雪山隧道火燒車...南北向車道全線封閉 禁止通行回堵6公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

零元購？河南一超市誤傳倒閉 當地民眾竟湧入就地搶食「霸王餐」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸河南一超市遭網友誤傳倒閉消息，不少當地消費者聞訊湧入搶購，還有人趁機就地「霸王餐」吃到飽。（圖／取自微博）
大陸河南一超市遭網友誤傳倒閉消息，不少當地消費者聞訊湧入搶購，還有人趁機就地「霸王餐」吃到飽。（圖／取自微博）

大陸河南商丘柘城縣一家超市近日遭傳即將倒閉的消息，不少擁有該超市儲值卡的當地民眾很快就湧入搶購，不只將架上商品全都一掃而空，甚至有人當場撕開食品包裝連吃帶喝的直接享用起「霸王餐」，現場一片狼藉。該超市目前已暫停營業，具體損失仍在統計當中。

據山西晚報報導，該超市工作人員表示，本月4日起，不少顧客聽聞超市要倒閉的傳言後，就前來超市排隊購物，客流量是平日的數倍，營業時間也被迫延長至晚上12時，還有警方到場管控。

上述工作人員稱，「大部分顧客是持儲值卡消費，大面積偷盜之類的沒有，但是（在超市裡）吃喝的確實有很多」。目前，超市商品已被搶購一空，損失仍在統計中。該超市公告稱，9月6日起暫停營業數日，備足貨品後再恢復營業。

在微博上可以看到，該超市貨架上幾乎已被掃光，還有不少商品被拆封後扔在過道上。生鮮食品區則有許多民眾翻箱倒櫃，還有民眾直接坐在地上吃起「戰利品」，場面混亂程度讓不少網友直呼，「看看這啥素質」，「當零元購是吧」？「河南真是個神奇的地方。讓（大陸）國人有生之年有機會看到，原來中國這也有『零元購』場景。」

對此，柘城縣市場監管局工作人員6日下午指出，已介入處理此事，該超市倒閉傳聞不實。商丘市委網信辦則於7日下午發布闢謠消息稱，網傳「柘城縣一超市倒閉」為謠言，並指近日多個網路帳號在短影音社群平台發出關於「柘城幸福萬家超市倒閉了」等訊息，在網路上迅速傳播，引發當地群眾到超市搶購商品，造成不良影響。

商丘市委網信辦表示，經核實，「柘城縣幸福萬家超市倒閉」相關資訊為「謠言」，該超市已就造謠言行為報警。超市負責人表示，目前超市正在加緊備貨，全力保障消費者權益不受損失。

另，商丘市委網信辦說，已聯合公安部門對造謠傳謠帳號主體進行約談，並強調「網路不是法外之地，要透過權威管道了解事實真相，增強網路資訊辨別能力，避免因輕信謠言引發不必要恐慌。」

據大陸商業查詢平台天眼查指出，8月28日，該超市所屬的柘城幸福萬家商貿有限公司新增1條被執行人信息，被執行總金額人民幣490.09萬元（約合新台幣2,200萬元）。

河南商丘一家超市近日遭傳即將倒閉的消息，引發許多消費者前往搶購甚至「搶食」，但官方表示超市倒閉為不實消息。（圖／取自微博）
河南商丘一家超市近日遭傳即將倒閉的消息，引發許多消費者前往搶購甚至「搶食」，但官方表示超市倒閉為不實消息。（圖／取自微博）

超市 霸王餐

延伸閱讀

管中閔連發2文怒批「造謠我的人獲提名大法官」 楊渡證實：就是劉靜怡

14歲女遭打頭體罰昏迷後 河南「素質學校」再曝教官猥褻6名男生

河南小縣發文：選村官須有錢有背景 掀群嘲文章下架

素質學校體罰…河南14歲女烈日脫光爬地 家屬：目前昏迷中

相關新聞

零元購？河南一超市誤傳倒閉 當地民眾竟湧入就地搶食「霸王餐」

大陸河南商丘柘城縣一家超市近日遭傳即將倒閉的消息，不少擁有該超市儲值卡的當地民眾很快就湧入搶購，不只將架上商品全都一掃而...

「摩羯」襲陸釀災 陸委會：向傷亡民眾致哀、盼救災順利

大陸南方近幾日遭遇今年最強秋颱「摩羯」侵襲，多地傳出嚴重災情，截至目前，災害已造成海南、廣東、廣西三省區122.7萬人不...

陸更新外資准入負面清單 製造業領域限制措施「清零」

大陸央視新聞報導，經中共中央、國務院同意，大陸國家發展改革委員會、商務部於8日發布2024年第23號令，全文發布「外商投...

大陸將在北京、上海等9城 開放設立外商獨資醫院

大陸商務部、國家衛生健康委、國家藥監局8日發布通知稱，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設...

大陸允許外商獨資醫院 分析：顯示陸醫療進一步開放決心

大陸商務部、國家衛生健康委、國家藥監局8日發布通知稱，涉及生物技術及獨資醫院兩大領域開放。上海第一財經引述一位民營醫院管...

美中經濟、科技交鋒 伯恩斯：競爭會延續十年

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）在白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前訪中結束後接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。