零元購？河南一超市誤傳倒閉 當地民眾竟湧入就地搶食「霸王餐」

大陸河南商丘柘城縣一家超市近日遭傳即將倒閉的消息，不少擁有該超市儲值卡的當地民眾很快就湧入搶購，不只將架上商品全都一掃而空，甚至有人當場撕開食品包裝連吃帶喝的直接享用起「霸王餐」，現場一片狼藉。該超市目前已暫停營業，具體損失仍在統計當中。

據山西晚報報導，該超市工作人員表示，本月4日起，不少顧客聽聞超市要倒閉的傳言後，就前來超市排隊購物，客流量是平日的數倍，營業時間也被迫延長至晚上12時，還有警方到場管控。

上述工作人員稱，「大部分顧客是持儲值卡消費，大面積偷盜之類的沒有，但是（在超市裡）吃喝的確實有很多」。目前，超市商品已被搶購一空，損失仍在統計中。該超市公告稱，9月6日起暫停營業數日，備足貨品後再恢復營業。

在微博上可以看到，該超市貨架上幾乎已被掃光，還有不少商品被拆封後扔在過道上。生鮮食品區則有許多民眾翻箱倒櫃，還有民眾直接坐在地上吃起「戰利品」，場面混亂程度讓不少網友直呼，「看看這啥素質」，「當零元購是吧」？「河南真是個神奇的地方。讓（大陸）國人有生之年有機會看到，原來中國這也有『零元購』場景。」

對此，柘城縣市場監管局工作人員6日下午指出，已介入處理此事，該超市倒閉傳聞不實。商丘市委網信辦則於7日下午發布闢謠消息稱，網傳「柘城縣一超市倒閉」為謠言，並指近日多個網路帳號在短影音社群平台發出關於「柘城幸福萬家超市倒閉了」等訊息，在網路上迅速傳播，引發當地群眾到超市搶購商品，造成不良影響。

商丘市委網信辦表示，經核實，「柘城縣幸福萬家超市倒閉」相關資訊為「謠言」，該超市已就造謠言行為報警。超市負責人表示，目前超市正在加緊備貨，全力保障消費者權益不受損失。

另，商丘市委網信辦說，已聯合公安部門對造謠傳謠帳號主體進行約談，並強調「網路不是法外之地，要透過權威管道了解事實真相，增強網路資訊辨別能力，避免因輕信謠言引發不必要恐慌。」

據大陸商業查詢平台天眼查指出，8月28日，該超市所屬的柘城幸福萬家商貿有限公司新增1條被執行人信息，被執行總金額人民幣490.09萬元（約合新台幣2,200萬元）。