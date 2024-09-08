中澳關係持續回暖？ 外媒：澳財長時隔7年將再次訪陸

澳洲廣播公司（ABC）近日報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）透露，他將在本月赴大陸訪問。據了解，距離上一次澳洲財政部長到大陸訪問已長達七年之久。

查莫斯接受ABC訪問時說道，將在本月最後一周與大陸高級官員會面，並將此形容為一次「戰略經濟對話」。他表示，雙方預計討論內容將包括貿易限制、外資投資規則以及關鍵礦產等敏感領域。

查默斯稱，希望雙方在關鍵礦產、關鍵基礎設施、關鍵數據等領域加強合作，同時，針對較少關注的領域進行簡化。他還提到，鐵礦石和冶金煤的價格下降，反映出大陸需求減緩，而這兩者是澳洲關鍵出口商品之一。澳洲財政部預期，如果價格跌勢持續，澳洲的財政預算將因此遭受45億澳元（約新台幣961億元）的衝擊。

另，彭博分析稱，在中澳兩國共同應對地緣政治緊張局勢，以及中國大陸作為世界第二大經濟體增長放緩的背景下，查莫斯此行意義重大。

報導並指，澳洲財政部長上一次訪陸是在2017年，當時由莫里森（Scott Morrison）擔任財政部長一職。莫里森參加最後一次中澳「戰略經濟對話」。

據悉，該對話自2014年啟動以來，為兩國間最重要的雙邊經濟會議之一。然而，因澳洲取消維多利亞州與中國「一帶一路」倡議的合作協議，北京於2021年中止對話，批評澳洲持有「冷戰思維和意識形態歧視」。

今年6月，大陸國務院總理李強訪澳期間，查默斯與大陸國家發改委員會副主任劉蘇社簽署諒解備忘錄，宣布重啟該對話。備忘錄指出，此對話將每年在澳中兩國輪流舉行，討論宏觀經濟環境、投資趨勢和財政政策。

據雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）8月消息，知情人士指，查默斯計劃在北京會晤大陸國家發展和改革委員會官員。中方熱切希望接待查默斯，顯示兩國雙邊關係已重回正軌。

不過，查默斯8月時曾警告，由於大陸鋼鐵業陷入低迷，澳洲憂心經濟受到牽連。中國經濟「疲軟」和鐵礦石價格下跌，可能導致未來四年內澳洲預算減少30億澳元（約新台幣640億元）。他強調，大陸對澳洲經濟至關重要。