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「摩羯」襲陸釀災 陸委會：向傷亡民眾致哀、盼救災順利
大陸南方近幾日遭遇今年最強秋颱「摩羯」侵襲，多地傳出嚴重災情，截至目前，災害已造成海南、廣東、廣西三省區122.7萬人不同程度受災，其中在海南災情最為嚴重，已知造成4人死亡及95人受傷。陸委會8日表示，對因摩羯颱風造成陸方民眾傷亡致上哀悼與關懷，期盼救災工作順利展開，受災民眾早日恢復正常生活。
陸委會8日午間發布的新聞稿指出，強烈颱風摩羯6日16時許在中國大陸海南省文昌市翁田鎮沿海登陸，造成當地嚴重受損、後續災情頻仍。
陸委會對受災傷亡的陸方民眾，表達誠摯慰問與關懷，更期盼相關救災工作順利進行，災民能夠早日脫離災害、重建家園。後續政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考。
此外，陸委會還提醒在當地的國人留意自身安全，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。
中青網引述摩羯登陸地海南省文昌市副市長魏波稱，該市受災損失非常嚴重，各類基礎設施大面積損毀，全市房屋受損2.5萬餘間，近三分之一道路因樹木倒伏無法通行，「截至目前，初步預計經濟損失總計327億元（人民幣，約新台幣1477億元）。」
另，海南省緊急管理廳長番紹立表示，目前從重要基礎設施以及農業、服務業等行業所遭受的嚴重破壞來看，初步估計「摩羯」所造成的經濟損失，遠超2014年7月在同一位置登陸的超強颱風「威馬遜」。
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