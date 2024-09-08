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中、美非洲在競爭 習要用綠能取勝

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國希望以綠能，作為與西方競爭非洲援助的突破口。（中央社示意圖）
中國希望以綠能，作為與西方競爭非洲援助的突破口。（中央社示意圖）

中國想透過綠能，贏下與西方在非洲的競爭！近日中非峰會讓50多個非洲國家前往中國與國家主席習近平碰面，規模前所未見。過去中國習慣援助非洲大型基礎建設，如今因為中國面臨財政壓力，將改成以綠能建設援助非洲，但恐面對美國與西方競爭，且非洲國家是否買單，也有待觀察。

中國方案仍吸引非洲

根據《英國廣播公司》報導，隨著法國與歐洲國家被西非軍閥趕出薩赫爾地區，俄羅斯的傭兵部隊已悄悄進駐，中國則是要繼續深化與非洲密集的經濟援助活動。上周中國曾召開中非峰會，邀請超過50個非洲國家與會。對於不想選邊站的非洲國家來說，中國的援助方案仍有不小的吸引力。

雖然中國的援助總被西方國家或非洲民眾抱怨保留技術、不願雇用當地勞工，並造成窮國負債更深，但對於不強求財政狀況與民主政體的非洲軍閥或強人來說，比起西方要求嚴格的援助，他們還是喜歡中國的方案。中國將在尼日、幾內亞等國興建油管與海岸鐵路，並宣布未來6年要再投入3600億人民幣援助非洲。

綠能不確定性多

其中包括2100億信貸與700億美元的商業投資與2.8億美元的軍事與糧食援助。但比起以前興建大型基礎建設，中國希望能改成在非洲興建綠能建築。但報導分析，中國與西方過去大多注重在礦產、油氣與農業的投資，非洲國家是否願意接受綠能投資還有待觀察。

美國之音》提到，美國總統拜登也有推出再生能源方案，並曾與非洲國家召開峰會，盼擴大在非洲的綠能投資。但因為非洲政經局勢混亂，西方公司投資的意願比起中國小，讓中國的投資仍有優勢。

爭取非洲支持 彼此PK

不過西方在技術人員訓練、政府系統、食物安全與農業韌性的軟性援助上，比起中國有更多經驗。美、中之間的強權競爭近年來愈來愈激烈，雙方都在積極爭取國際盟友，而非洲的國家密度相當高，在聯合國投票具有一定份量，中國、俄羅斯與西方都在積極爭取合作夥伴。

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